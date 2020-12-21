Удлиненная версия Hyundai Tucson выйдет в 2021 году

21.12.2020, 10:19, Новости дня

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Южнокорейский гигант Hyundai объявил о сроках выхода нового удлиненного кроссовера Hyundai Tucson.

Указанный автомобиль Tucson L впервые продемонстрировали широкой публике в рамках предшествующего автосалона, состоявшегося в Гуанчжоу. Отличить паркетник от базовой версии можно по увеличившейся длине кузова, а также расширенной колесной базе на 9,5 сантиметров. Также сзади можно увидеть два выхлопных патрубка. В салоне предусмотрели сенсорный мультимедийный комплекс, стильную приборную панель, модернизированный руль и сенсорный блок управления климатической системой.

Новый удлиненный кроссовер Tucson L приводится в движение 1,6-литровым бензиновым агрегатом с мощностью 150 и 180 л.с. Кроме того, модель поступит в продажу с передним или полным приводом. Первые продажи начнут во втором квартале 2021 года.