Раскрыта стоимость Renault Sandero нового поколения

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21.12.2020, 10:19, Новости дня
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В скором времени на российский рынок поступит обновленный кроссовер Renault Sandero, которому предложат несколько силовых агрегатов.

В базовой комплектации предусмотрели двигатель с мощностью 65 л.с., а также с механической коробкой передач. В более мощной модификации применили 6-ступенчатую механическую трансмиссию. Также покупатели будет доступна максимальная версия, которая предусматривает 100-сильный двигатель. Автомобиль оснащается ассистентом подъема в гору, 15-дюймовыми дисками.

Новинка выполнена на базе седана Logan. Серийный выпуск впервые прошел в 2007 году в Бразилии, а годом позже автомобиль отправился на европейский рынок. Остальные параметры пока не объявлены и будут сообщены позже.



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