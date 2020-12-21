Мишустин утвердил поручения по итогам пресс-конференции Путина

21.12.2020, 9:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, состоявшейся 17 декабря.

«Федеральные министерства и ведомства, а также главы регионов должны обеспечить выполнение решений, принятых главой государства, говорится в документе. О результатах этой работы они обязаны доложить в правительство», – сказано в сообщении на сайте правительства.

В частности, Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через МФЦ. Ответственными за исполнение назначены Минэкономразвития, Минцифры и Минтруд. Срок выполнения поручения – до 25 декабря.

Также премьер распорядился до 1 марта о представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

«Еще один пункт поручений премьера касается малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе предстоит оценить их финансовое состояние. При выявлении негативных сценариев развития ситуации они должны оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости – с проектами соответствующих нормативных правовых актов», – информирует пресс-служба правительства.

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов.