 

В РФ решили создать аналог Zoom для школ

21.12.2020, 9:56, Новости дня
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«Ростелеком» и Mail.ru Group разработали аналог видеосервиса Zoom. Партнеры рассчитывают участвовать в правительственном эксперименте по внедрению подобных сервисов в школах, сообщили СМИ.

В первом квартале 2021 года Mail.ru Group и «Ростелеком» намерены запустить сервис «Сферум» – платформу для обучения и общения школьников, рассказал источник РБК, знакомый с планами партнеров. По его словам, в начале года планируется провести тестирование платформы в 15 регионах России, передает РБК.

Видеосервис будет доступен на десктопных устройствах и через мобильное приложение, рассказывает собеседник РБК: в нем можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников, каждый из которых сможет виртуально «поднимать руку» или включать демонстрацию экрана.

По функционалу сервис похож на американский Zoom, популярность которого резко подскочила после введения локдауна в связи с пандемией коронавируса, но зарубежный сервис допускает до 1 тыс. участников в одной видеоконференции.

По словам источника, зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет через учетную запись VK Connect (Mail.ru Group является владельцем соцсети «ВКонтакте») или портал «Госуслуги», оператором которого является «Ростелеком». При этом в «Сферуме» будет использоваться отдельный профиль – учителя и одноклассники не смогут увидеть страницу пользователя «ВКонтакте». Кроме видеоконференций, школы или преподаватели смогут создавать закрытые сообщества и чаты, чтобы приглашать в них родителей и учеников. Новый сервис будет интегрирован с платформой «Моя школа» от Министерства просвещения, что должно обеспечить пользователям доступ к верифицированным учебным материалам.

Напомним, в конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье школьники по желанию родителей смогут перейти на дистанционное обучение из-за пандемии.



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