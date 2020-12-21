Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились

21.12.2020, 9:52, Разное

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В начале июля HELLO.RU первым сообщил о романе 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой. Вчера пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Маршрут построен!

– подписали молодожены видео из ЗАГСа, куда Лиза надела не традиционное белое платье невесты, а наряд нежно-голубого оттенка. Одним из тех, кто поздравил Илью и Лизу под постом в Instagram, стал сын Авербуха, 16-летний Мартин:

Папа, рад за тебя и за нас. Счастья!

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Напомним, что впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где, в том числе, рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по “Папиным дочкам” и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно – дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова