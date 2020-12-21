 

Малышева перечислила вызывающие бессонницу продукты

21.12.2020, 9:44, Разное
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Ведущая и врач-терапевт Елена Малышева назвала продукты, которые могут нарушить качество сна. Она перечислила их в эфире программы «Жить здорово!».
Эту тему Малышева подняла со своим соведущим Дмитрием Шубиным. В запретный перечень попали спиртные напитки, острая и жирная пища, а также кофе. По словам медиков, употребление алкоголя способствует уменьшению продолжительности фазы быстрого сна, поэтому ночной отдых получается прерывистым и неполноценным.

Кофе в целом считается полезным продуктом, но он имеет две отрицательных стороны. Напиток является слабым психостимулятором и мочегонным препаратом. Человек после его употребления будет засыпать, но уже скоро захочет посетить уборную.

Если говорить о жирной и острой пище, то она провоцирует изжогу и дискомфорт в желудке. Иногда после такой еды человек и вовсе не может уснуть. Если люди плохо спят, важно навести порядок в вечернем рационе. На ночь, по словам теледоктора, можно есть красную фасоль, кефир, вишню, индейку, палтус, кунжут и палтус, пишет портал «Слово и дело».



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