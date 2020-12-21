 

Разин призывает артистов отказаться от концертов на время пандемии коронавируса

21.12.2020, 9:44, Разное
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Российский продюсер Андрей Разин призвал отечественных исполнителей отказаться от выступлений в целях борьбы с пандемией коронавируса. Он рекомендовал задуматься не о том, сколько они смогут заработать, а о том, скольким людям они сохранят здоровье.
В Instagram Андрей Разин написал, что понимает, в каком положении оказались артисты. Но поводом для провоцирования распространения коронавирусной инфекции он это не считает, полагая, что сегодня необходимо всеми силами обезопасить своих поклонников, а не подвергать их риску.

Поэтому Андрея Разина возмущает поведение некоторых артистов, публикующих в Сети фотографии с «полными залами». В пример продюсер привел слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой, советовавшей всем не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии.



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