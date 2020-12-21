По пьяному телу: нужны ли сегодня вытрезвители?

21.12.2020, 9:42, Разное

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«Приют для опьяневших»

Первый в Российской империи вытрезвитель появился в 1902 году в Туле, на родине знаменитых пряников и оружейного завода. «Приют для опьяневших» создал врач Федор Архангельский с самыми благими намерениями: спасать от замерзания на улице подвыпивших рабочих. Штатный кучер патрулировал улицы и собирал пьяных, а фельдшер — оказывал по необходимости медицинскую помощь, которая чаще всего исчерпывалась стаканом рассола. В тульском вытрезвителе пациенты проводили несколько дней, их бесплатно кормили, а бедных и плохо одетых снабжали одеждой и обувью. Для развлечения постояльцев была даже предусмотрена «игра на граммофоне». В первый же год работы приюта «пьяная» смертность — от переохлаждения и в драках, – уменьшилась в 1,7 раза. Вскоре опыт Федора Архангельского начали перенимать и в других частях России, а спустя несколько лет подобные учреждения были организованы во всех губернских городах. После Октябрьской революции 1917 года все приюты для подвыпивших упразднили.

«Андрэй, я алкач?»

Первый советский вытрезвитель открылся в Ленинграде в 1931 году и находился в ведомстве Народного комиссариата здравоохранения. Девять лет спустя главный силовик СССР Лаврентий Берия передал управление вытрезвителями органам внутренних дел. По сути, сотрудники милиции выполняли функции кучера в тульском «Приюте для опьяневших» – подбирали пьяных людей на улице и доставляли их в вытрезвитель, где медики приводили их в чувство и оставляли проспаться.

В 70-80е годы советские вытрезвители выполняли еще и социальные функции: по месту работу проспавшихся пациентов направлялось специальное уведомление «для принятия административного воздействия». Такая справка была веской причины для лишении премии и должности или просто «общественного порицания» со стороны коллег. Вытрезвители прочно вошли в советский фольклор и становились темой для анекдотов, карикатур, сатирических статей. В советских фильмах, таких как «Осенний марафон» и «Афоня» вытрезвители и их пациенты изображались с комичными коннотациями ( «Андрэй, я алкач?»).

Новая Россия: закат эпохи вытрезвителей

С середины 90х годов в РФ началось массовое сокращение вытрезвителей. Тогда же широко обсуждался вопрос передачи этих учреждений в ведомство Минздрава, но этого так и не произошло. В 2011 году в стране закрылись все вытрезвители, а их функции были переданы органам МВД и медицинским учреждениям. Последствия упразднения этого социального института никто не исследовал, однако на региональном уровне неоднократно появлялись сообщения о росте «пьяной преступности».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, который стал инициатором законопроекта о возрождения системы вытрезвителей в России, приводит данные МВД, согласно которым количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 по 2018 годы увеличилось на 35%. Возросло также число нападений на подвыпивших россиян и количество смертей от переохлаждения — ежегодно в РФ гибнет 8-10 тысяч граждан, которые в состоянии алкогольного опьянения замерзли на улице.

Напился — заплати

По задумке Хинштейна и его коллег новая система вытрезвителей не станет структурой МВД или Минздрава и будет создана на базе государственно-частного партнерства, что даст возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в такое учреждение. Предполагается, что максимальная стоимость таких услуг составит 2000 рублей.

Главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный считает эту идею достаточно перспективной при условии, что эти учреждения будут выполнять социальные функции, а не медицинские.

«Основная задача вытрезвителя — спасти пьяному человеку жизнь. Чтобы на улице не замерз, чтобы не избили и не обокрали. Если ему нужна медицинская помощь – вызвать ее. В Челябинске подобное учреждение создано в структуре городского управления соцзащиты: человека привозят, составляют административный протокол, дают проспаться под присмотром медработникове», – рассказал эксперт МедПорталу.

По словам Поддубного, такие вытрезвители смогли бы значительно облегчить жизнь сотрудников и пациентов приемного покоя больниц, куда обычно свозят алкоголиков из соображений «чтоб не замерз». Кроме того, в подобных учреждениях должна быть надежная охрана, так как пьяный человек представляет опасность и для себя, и для окружающих.

«Главное, чтобы эта благая инициатива привела к созданию серьезного социального института, а не очередной системы по выкачиванию денег из населения», – отметил Антон Поддубный.



Иллюстрация: МедПортал

Uber для «красных носов»

Директор Института наркологического здоровья нации, врач-нарколог Олег Зыков не разделяет оптимизма своих коллег и считает идею возрождения вытрезвителей в РФ «дежавю и советизмом». Очень опасно идеализировать советский опыт, показавший, что смешение правоохранительных и медицинских функций приводит к насилию в отношении людей в беспомощном состоянии, считает врач.

«Давайте не забывать, что главная причина, по которой в итоге были закрыты вытрезвители — это массовое насилие в таких учреждениях. Людей там грабили, убивали и калечили. Я лично участвовал в расследовании ситуации в Арзамасе, где в вытрезвителе регулярно насиловали женщин. Это было очень трудно доказать, потому что город маленький, все друг друга знают и покрывают», – рассказывал Олег Зыков в эфире «Радио России». Он также напомнил о резонансном убийстве журналиста в томском вытрезвителе, после которого его закрыли.

По мнению врача, в современных реалиях нельзя допускать, чтобы пьяный человек помещался в казенное замкнутое пространство и тем самым подвергался дополнительной опасности. Гораздо эффективнее создать специальную службу перемещения таких граждан по месту жительству — такой Uber для подвыпивших. Подобная система действует, например, в Канаде, где общественная организация «Красный нос» развозит людей по домам, а потом выставляет счет за услуги.

«На тот случай, когда пьяному человеку нужна срочная медицинская помощь, в номенклатуре Минздрава есть такая служба как отделение неотложной наркологии. В некоторых городах, например в Томске, когда закрыли последний вытрезвитель, власти усилили работу этой службы», – отметил Зыков.

Сейчас, когда у людей есть смартфоны и технологии позволяют без труда «пробить» место жительство человека, система эвакуации выпивших по месту жительства была бы самой гуманной и эффективной, уверен врач.

«Если весь пафос этой затеи в том, чтобы спасти жизнь пьяного человека, то достаточно просто отвезти его домой. А уж с какой там сковородкой его жена встретит — другой разговор», – заключил Олег Зыков.