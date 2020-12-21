Участники шоу «Дом-2» самоизолировались на проекте и отказываются покидать съёмочную площадку до конца эпидемии

21.12.2020, 9:37, Разное

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12 участников телешоу «Дом-2» после принятого телеканалом ТНТ решения о закрытии проекта заявили о намерении соблюдать режим самоизоляции в съёмочных павильонах до конца эпидемии COVID-19.

По их мнению, руководство телеканала обязано их кормить и содержать на протяжении действия карантина.

Закрытие телепроекта, выходившего в эфир с 1995 года, произошло из-за падения рейтингов телешоу. Россияне, оказавшись в условиях изоляции, перестали сопереживать героям программы, суть которой также состоит в постоянном нахождении в замкнутом пространстве. Узнав о решении руководства ТНТ закрыть шоу, участники забаррикадировались в достроенном западном крыле дома и потребовали, чтобы их продолжали кормить и отапливать до конца эпидемии, поскольку из-за COVID-19 они боятся выйти на улицу. Переговоры с мятежными актёрами результатов не принесли. В настоящее время у руководства канала осталось 48 часов на выполнение ультиматума.

– Как бы вы отнеслись, если бы вас выбросили из собственного дома? Мы давно живём на проекте, некоторые молодые участники даже родились здесь. С какой стати мы должны куда-то уходить? Просто потому, что зрителям не интересно стало на нас смотреть? Знаете, я с 2009 года не думаю о том, смотрит на меня кто-нибудь или нет. Я просто живу здесь, ем бесплатную еду и сижу в бесплатном интернете. Всё остальное – технические подробности, которые меня не волнуют. Я требую, чтобы нас и дальше обеспечивал канал ТНТ, — сказал участник проекта Венцеслав Слабыжевский.