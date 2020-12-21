 

Участники шоу «Дом-2» самоизолировались на проекте и отказываются покидать съёмочную площадку до конца эпидемии

21.12.2020, 9:37, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

12 участников телешоу «Дом-2» после принятого телеканалом ТНТ решения о закрытии проекта заявили о намерении соблюдать режим самоизоляции в съёмочных павильонах до конца эпидемии COVID-19.

По их мнению, руководство телеканала обязано их кормить и содержать на протяжении действия карантина.

Закрытие телепроекта, выходившего в эфир с 1995 года, произошло из-за падения рейтингов телешоу. Россияне, оказавшись в условиях изоляции, перестали сопереживать героям программы, суть которой также состоит в постоянном нахождении в замкнутом пространстве. Узнав о решении руководства ТНТ закрыть шоу, участники забаррикадировались в достроенном западном крыле дома и потребовали, чтобы их продолжали кормить и отапливать до конца эпидемии, поскольку из-за COVID-19 они боятся выйти на улицу. Переговоры с мятежными актёрами результатов не принесли. В настоящее время у руководства канала осталось 48 часов на выполнение ультиматума.

– Как бы вы отнеслись, если бы вас выбросили из собственного дома? Мы давно живём на проекте, некоторые молодые участники даже родились здесь. С какой стати мы должны куда-то уходить? Просто потому, что зрителям не интересно стало на нас смотреть? Знаете, я с 2009 года не думаю о том, смотрит на меня кто-нибудь или нет. Я просто живу здесь, ем бесплатную еду и сижу в бесплатном интернете. Всё остальное – технические подробности, которые меня не волнуют. Я требую, чтобы нас и дальше обеспечивал канал ТНТ, — сказал участник проекта Венцеслав Слабыжевский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Мужчины с ожирением до 60 лет подвержены высокому риску смерти от COVID-19 — исследование

10.11 / Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого в Армении вертолета

25.11 / Мнение: Громкий скандал и никаких последствий

04.11 / Твоя квартира — достояние «Газпрома»?

07.09 / «От любви до ненависти один автозак»

31.08 / Мужчина по имени Ручная Кладь впервые бесплатно пролетел на самолёте

20.08 / Мнение: Навальный в коме. Я ничего не перепутал?

09.10 / В Москве умер писатель и инженер

08.07 / Появилась информация о возможном открытии кинотеатров в Москве с 1 августа

21.09 / Мнение: Полковник Смит хватает за ноги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска