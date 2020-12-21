За последние сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

21.12.2020, 9:14, Новости дня

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За сутки 20 декабря в Украине подтвердили 6545 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook.

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 970 993. Выздоровело 586 268 пациентов (+5106 за последние сутки), умерло – 16 665 (+80 за сутки).

При этом, по данным министра, в стране 20 декабря сделали 26,8 тыс. тестов на коронавирус.

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так:

Киев – 101 123 случая;

Винницкая область – 21 035;

Волынская область – 30 773;

Днепропетровская область – 53 155;

Донецкая область – 32 513;

Житомирская область – 36 774;

Закарпатская область – 27 195;

Запорожская область – 47 789;

Ивано-Франковская область – 42 026;

Киевская область – 53 463;

Кировоградская область – 7817;

Луганская область –- 8900;

Львовская область – 56 953;

Николаевская область – 27 017;

Одесская область – 64 589;

Полтавская область – 31 961;

Ровенская область – 38 656;

Сумская область – 38 170;

Тернопольская область – 32 498;

Харьковская область – 65 414;

Херсонская область – 15 814;

Хмельницкая область – 36 814;

Черкасская область – 34 945;

Черновицкая область – 38 363;

Черниговская область – 27 236.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/843370622872601

За сутки 19 декабря в Украине подтвердили 8325 случаев COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка