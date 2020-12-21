 

За последние сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

21.12.2020, 9:14, Новости дня
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За сутки 20 декабря в Украине подтвердили 6545 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в Facebook. 

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 970 993. Выздоровело 586 268 пациентов (+5106 за последние сутки), умерло – 16 665 (+80 за сутки). 

При этом, по данным министра, в стране 20 декабря сделали 26,8 тыс. тестов на коронавирус. 

Ситуация с распространением инфекции по регионам выглядит так: 

Киев – 101 123 случая;
Винницкая область – 21 035;
Волынская область – 30 773;
Днепропетровская область – 53 155;
Донецкая область – 32 513;
Житомирская область – 36 774;
Закарпатская область – 27 195;
Запорожская область – 47 789;
Ивано-Франковская область – 42 026;
Киевская область – 53 463;
Кировоградская область – 7817;
Луганская область –- 8900;
Львовская область – 56 953;
Николаевская область – 27 017;
Одесская область – 64 589;
Полтавская область – 31 961;
Ровенская область – 38 656;
Сумская область – 38 170;
Тернопольская область – 32 498;
Харьковская область – 65 414;
Херсонская область – 15 814;
Хмельницкая область – 36 814;
Черкасская область – 34 945;
Черновицкая область – 38 363;
Черниговская область – 27 236.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/843370622872601

За сутки 19 декабря в Украине подтвердили 8325 случаев COVID-19.  

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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