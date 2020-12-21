 

Зеленский заявил, что Украина – такое же “космическое государство”, как и США

21.12.2020, 9:21, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский считает Украину таким же “космическим государством”, как и США. Об этом он заявил The New York Times в интервью, которое было записано 16 декабря, стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

“Мы – космическое государство, Соединенные Штаты Америки – тоже, мы можем вспомнить те же 90-е годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом [Леонидом] Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс”, – сказал президент.

Он отметил, что по прошествии лет “больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было”.

“Вот куда нужно двигать таланты одного и другого государства”, – подчеркнул Зеленский.

Он считает, что Украине и Соединенным Штатам долгое время не хватало взаимодействия в “каких-то больших вещах, открытиях”.

Первый космонавт Украины Леонид Каденюк в 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Подготовку он проходил в Национальном аэрокосмическом агентстве США. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле “Колумбия” миссии STS-87.

Каденюк скончался 31 января 2018 года в киевском парке “Царское село” во время пробежки.

У Украины нет собственного космодрома и орбитальных спутников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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