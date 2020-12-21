ВОЗ: В мире установлен новый рекорд суточного прироста больных COVID-19

21.12.2020, 9:34, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

20 декабря в мире был установлен новый рекорд суточного прироста больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В этот день было выявлено более 808 тыс. новых инфицированных. Предыдущий рекорд суточного прироста больных COVID-19 был установлен 18 декабря, тогда было подтверждено 731 тыс. случаев.

Всего с начала пандемии, по информации ВОЗ, было инфицировано более 75 млн человек. В тройку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 по-прежнему входят США (17,3 млн), Индия (10 млн) и Бразилия (7,1 млн).

Скончались 20 декабря 10 312 инфицированных коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. Сутками ранее был установлен рекорд – 13 342 смерти.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.