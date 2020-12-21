Марка Dongfeng представила электрокроссовер Voyah Free

21.12.2020, 9:21, Новости дня

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Китайская компания Dongfeng официально представила новый электрический кроссовер Dongfeng Voyah Free.

Приобрести новинку станет возможным по цене от 4,5 млн рублей в базовой версии, что в несколько раз дешевле прямого конкурента BMW X5. Вместе с тем автомобиль получит стильный дизайн, а также удлиненный капот. Электрический кроссовер имеет суммарную мощность порядка 680 л.с., тогда как запас хода достигает 500 километров. При таких параметрах разгон до сотни составит 4,5 секунд, а предельная скорость равна 200 км в час.

Разработчики оснастили электрокроссовер опцией круиз-контроля, пневматической подвеской, электрической регулировкой кресел, опцией массажа и вентиляции. Автомобиль обладает множеством помощников, которые облегчают безопасное управление.