Продажи автомобилей Volkswagen в РФ в ноябре увеличились на 11%

21.12.2020, 9:23, Новости дня

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Немецкая компания Volkswagen увеличила объемы продаж техники на рынке России.

За минувший месяц отечественные представительства бренда сумели продать свыше 10,2 тысяч новых машин, что свидетельствует о приросте продаж на 11% по сравнению данными за прошлый год. Кроме того, за период с января по ноябрь 2020 года дилеры продали на российском рынке около 90,8 тысяч новых автомобилей, что на 4% уступает результатам 2019 года.

Бессменным лидером по количеству сделок остается бюджетная модель Volkswagen Polo, которую в прошлом месяце приобрели 5,8 тысяч клиентов. Кроме того, указанный показатель почти на четверть превышает те объемы, которые сумели достичь годом ранее. До конца года положительная динамика может усилиться.