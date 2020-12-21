 

Россияне назвали желаемый размер пенсии

21.12.2020, 9:02, Новости дня
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Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30–45 тыс. рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Пенсию не ниже 45 тыс. рублей, соответствующую средней зарплате по стране, хотели бы получать 46,6% респондентов. На 30 тысяч согласны 29,1% опрошенных, передает РИА «Новости».

Еще 22,1% россиян для нормальной жизни в старости нужно более 45 тыс. рублей в месяц. При этом лишь 1% опрошенных считает, что им хватит пенсии в пределах 25 тыс. рублей.

В Москве, которая традиционно отличается более высоким уровнем жизни, 44% респондентов хотели бы пенсию в пределах 45 тыс. рублей, а 38,5% считают, что она должна быть выше.

При этом большинство (52,%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тыс. рублей. Каждый пятый рассчитывает на более высокую пенсию – до 30 тыс. рублей, еще 4,3% респондентов надеются на пенсию до 45 тыс. рублей, а 4,3% – на пенсию свыше этой суммы.

Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 1,5 тыс. человек со всей страны.

Напомним, в октябре 2019 года глава Пенсионного фонда РФ (ПФР) Антон Дроздов заявил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18%.



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