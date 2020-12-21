 

Протестующие в Армении перекрыли дорогу кортежу Пашиняна

21.12.2020, 9:02, Новости дня
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Жители граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении вышли на акцию протеста, пытаясь помешать проехать премьеру Николу Пашиняну, которого считают виновным в подрыве безопасности региона.

По информации онлайн-ресурса news.am, группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым Сюникским воротам, чтобы остановить кортеж Пашиняна, передает РИА «Новости». 

На место также прибыли сотрудники полиции, чтобы разблокировать проезд. Между сторонами иногда возникают конфликтные ситуации, однако на протяжении утра они ведут продолжительные споры.

Отмечается, что жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают размещение новых боевых постов азербайджанской армии угрозой их безопасности. Они блокируют улицы и требуют обеспечить их безопасность в процессе демаркации армяно-азербайджанской границы.

Известно, что Пашинян анонсировал поездку в Сюник – города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.

Ранее на военном кладбище «Ераблур» собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляли, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища. 

Напомним, с ноября армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра. 11 декабря требующие отставки парализовали работу ереванского метро. Днем ранее митингующие попытались попасть в здание правительства Армении. 8 декабря Армянская апостольская церковь призвала премьер-министра Армении уйти в отставку.



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