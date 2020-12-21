Россиянина задержали на Канарах по подозрению в мошенничестве

21.12.2020, 9:02, Новости дня

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Национальная полиция Испании задержала на Канарских островах гражданина России, который был объявлен в международный розыск.

Как сообщает агентство Европа Пресс, 56-летний мужчина был арестован в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. Он был объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве и хищении на сумму в 900 тыс. евро. Преступления могли быть совершены, когда подозреваемый являлся директором государственного предприятия в России.

Мужчина проживал на Тенерифе вместе с еще одним членом семьи.

Напомним, в мае гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, находившегося в международном розыске.