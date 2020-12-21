 

В Общественной палате России предложили вернуть продуктовые карточки

21.12.2020, 8:52, Разное
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Карточная система широко использовалась в ХХ веке Советском Союзе, странах социалистического лагеря и даже в западных государствах в условиях дефицита товаров. Глава комиссии Общественной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что и в нашей стране некоторые важные продукты могут стать труднодоступными для некоторых категорий граждан.

Речь идёт о таких продуктах, как подсолнечное масло и сахар, которые в декабре прибавили в цене порядка 70%. Ситуация вызвала настолько широкий общественный резонанс, что быстро докатилась до первых лиц государства. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срочном порядке разработать меры по сдерживанию цен. Кабмин решил заключить с производителями этих товаров соглашение о заморозке цен на три месяца – до апреля 2021 года.

Однако Юлия Оглоблина обратила внимание, что после заморозки цены снова могут взлететь. В связи этим она предложила правительству рассмотреть вариант введения продуктовых карточек и социального питания для малоимущих россиян.

Стоит отметить, что помимо заморозки цен члены правительства предложили Владимиру Путину и другие способы решения проблемы. Так, министр экономического развития России Максим Решетников предложил обложить пошлинами экспорт пшеницы и подсолнечного масла, а также направить на поддержку производителей хлебобулочных изделий три миллиарда рублей.



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