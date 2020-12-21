 

Яна Кошкина показала себя в образе Бабы-яги с жутким носом

21.12.2020, 8:50, Разное
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Российская телеведущая Яна Кошкина опубликовала снимок, на котором она запечатлена с жутким носом. Подписчики не сразу узнали актрису, позднее она сообщила, что фотография является архивной, ее сделали, когда она была студенткой.
На свою страницу в Instagram Яна Кошкина загрузила фотографию, где она представлена в образе Бабы-яги. Для большей аутентичности гримеры сделали ей жуткий нос, из-за которого поклонники не узнали актрису. Сама телеведущая тоже у них поинтересовались, удалось ли им ее признать на фотографии.

Часть поклонников отказались поверить в то, что загримированный человек на фотографии и Яна Кошкина — один и тот же человек. Через некоторое время актриса призналась, что сфотографировали ее в образе Бабы-яги, когда она училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Несколько подписчиков телеведущей сообщили, что им удалось узнать ее лишь по глазам.



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