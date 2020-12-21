Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 77 млн

21.12.2020, 8:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

К утру 21 декабря в мире подтвердили коронавирусную болезнь у 76,8 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции.

Умерло от COVID-19 почти 1,7 млн пациентов, выздоровело – 43,3 млн.

Больше всего случаев – 17,8 млн – подтвердили в США.

В пятерку стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев также входят Индия (10 млн), Бразилия (7,2 млн), Россия (2,8 млн) и Франция (2,5 млн).

Более 2 млн зафиксировали в Великобритании и Турции. Следом за ними в рейтинге университета – Испания, Аргентина, Германия, Колумбия, Мексика, Польша и Иран. В каждой их этих стран подтвердили более 1 млн случаев заболевания.

Украина – на 17-м месте. По данным Университета Джонса Хопкинса (они немного отличаются от информации, которую публикует Минздрав Украины), общее число заболевших в стране приблизилось к 992-м тыс. По данным Минздрава на утро 20 декабря, в стране подтвердили 964 448 случаев коронавирусной инфекции, из них 8325 – за сутки 19 декабря.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка