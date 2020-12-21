 

Нефть подешевела на опасениях вокруг коронавируса

21.12.2020, 8:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Цены на нефть в понедельник снижаются на 3% в рамках коррекции после достижения максимумов с марта, а также под давлением ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.52 цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3%, до 50,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 2,86%, до 47,83 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI тем временем дешевели на 2,95% до 47,65 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на черное золото начали неделю коррекционным снижением после уверенного роста на прошлой неделе, по итогам которой они достигли своих девятимесячных максимумов.

При этом ухудшение эпидемиологической ситуации, особенно в США и Великобритании, ставит под сомнение перспективы мирового спроса на топливо. Поводом для опасений послужили новости о том, что в Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса. На фоне этого многие станы приостановили авиасообщение с королевством. В США же в субботу было зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом, заболело более 400 тысяч человек.

«Рост уровня заражения и введение мер изоляции начинают оказывать влияние на настроения (трейдеров)», – цитирует Bloomberg старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

01.11 / “Возможно, на годы”. Трамп заявил, что Байден хочет закрыть США на карантин

31.10 / В Антарктиде обнаружены очень древние окаменелости птиц

10.08 / Вирусолог дал прогноз по тяжести второй волны COVID-19 в России

14.10 / В РФ представили новый седан Rolls-Royce Ghost

11.08 / Следком Беларуси возбудил более 20 уголовных дел против протестующих

15.11 / В Киеве количество больных COVID-19 превысило 50 тысяч – Кличко

21.11 / В годовщину Евромайдана временный поверенный в делах США призвала Украину усилить борьбу с олигархами

25.06 / Зеленский пожелал участникам ВНО 200 баллов и посоветовал “дезинфицировать все, что можно”

05.12 / Le Figaro – глава МИД Франции отказался признать независимость Карабаха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска