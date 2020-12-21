 

Продуктовые карточки для малоимущих предложили ввести в России

21.12.2020, 8:10, Новости дня
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В РФ необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питания, сообщила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. С этой инициативой она обратилась в кабинет министров.

Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условия снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.

После этого правительство, как отметила член ОП, зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего цены «снова будет диктовать рынок», передает РИА «Новости».

В связи с этим, по мнению Оглоблиной, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.

Напомним, соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали более 50 российских производителей, а также федеральные ритейлеры и почти все региональные сети.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции пообещал, что реакция по итогам соглашений по стабилизации цен обязательно будет в течение нескольких недель.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства назвали стоимость сахара и подсолнечного масла в рамках соглашений о стабилизации цен.

Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственные товары. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила о проведении внеплановых проверок при задержке исполнения решений по снижению цен на отдельные социально значимые виды продуктов.



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