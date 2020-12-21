Загадочное дело Альберта Шински, убившего ведьму после 7-летних страданий от ее проклятия

21.12.2020, 8:21, Разное

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Эта история случилась 86 лет назад и осталась в архивах как странный случай преступления, свершенного из-за желания снять проклятие ведьмы.

В начале ХХ века в малонаселенном регионе Голубых гор американского штата Пенсильвания, в долине Рингтаун, жила женщина по имени Сьюзен Мамми, которая имела репутацию немного странноватой.

Эта ее репутация стала быстро ухудшаться и обретать темный ореол после того, как Сьюзен увидела яркое видение гибели своего мужа. Это видение так сильно потрясло ее, что Сьюзен стала умолять мужа не ходить в тот день на работу на пороховой завод компании "Дюпон" в Ферндейле, но он отмахнулся от нее.

В тот день на заводе прогремел сильный взрыв и муж Сьюзен погиб. Это была печальная трагедия, но именно после нее по городу поползли слухи, что Сьюзен Мамми является ведьмой.

Сьюзен и ее муж жили вдали от других людей и Сьюзен очень не любила когда на их землю приходили чужаки. У них в доме было достаточно оружия, чтобы пристрелить любого непрошенного гостя, а после трагедии с мужем Сьюзен стала еще более нелюдимой, в одиночку воспитывая взятую под опеку девочку-сироту.

По округе пошли слухи, что она не только может предвидеть будущее, но и накладывать заклятия и проклятия, убивающие людей. Соседи Сьюзен регулярно жаловались, что она проклинала их урожай или скотину.

Весной 1934 года для Сьюзен и ее приемной дочери Тавиллы настали сложные финансовые времена и Сьюзен решила стать врачом-знахаркой, предлагая помощь всем больным и раненым. Несмотря на ее славу ведьмы, к ней начали постоянно приходить пациенты.

Одного из них звали Джейкоб Райс, у него было тяжелое ранение ноги. Сьюзен поселила Райса в своем доме и ухаживала за ним. Однажды вечером она пошла в его комнату, чтобы поменять повязки и далее произошло следующее: Внезапно Тавилла услышала два громких выстрела, а когда прибежала на шум, то нашла свою приемную мать лежащей на полу мертвой. Ее застрелили странной пулей ручной работы и стрелявшего так и не нашли.

Полиция открыла расследование по факту убийства, но у Сьюзен Мамми оказалось так много недругов, что почти половину округи можно было записать в подозреваемые. Вскоре, однако, нашелся очевидец, который заявил, что "ведьму" убил 24-летний Альберт Шински. На допросе тот признался в убийстве, но потом рассказал свою историю.

По словам Шински, 7 лет назад он работал на ферме, которая стояла рядом с землями Мамми, и когда из стада Мамми пропало несколько коров, она обвинила в этом Шински. Шински уверял, что Мамми в наказание решила наложить на него проклятие, которое превратило его жизнь в один большой кошмар.

С той самой минуты и на протяжении целых 7 лет парня почти постоянно начал преследовать некто невидимый, который толкал его, пинал, кусал и тыкал острыми иголками. Во сне он просыпался от ощущения, что его душат чьи-то руки, а время от времени видел "призрачного кота" с горящими глазами.

Шински потерял покой, стал страдать от бессонницы, а потом услышал бесплодный голос, который сказал ему, что все его беды уйдут, если он застрелит ведьму. Шински разыскал местного "специалиста по ведьмам", который научил его как сделать правильную "волшебную" пулю.

Шински прокрался к дому Мамми и дождался момента, когда ее силуэт появится рядом с окном, после чего выстрелил в нее два раза. По словам Шински, сразу после выстрелов, все его тело сразила острая боль и ему показалось, что нечто вылезает из него. Ему было так больно, что он с большим трудом пробежал 1 милю до места, где была припаркована его машина. Но когда он сел в нее, то понял, что злобная сила покинула его тело и он ощутил себя "великолепно".

В глазах закона Шински был убийцей, но когда его стали судить, то многие местные жители встали за него горой и стали собирать для него деньги на судебные издержки, попутно проклиная убитую Мамми. Многие говорили, что Мамми давно занимается колдовством и что ранее они также были ее жертвами.

На суде подруга Шински подтвердила, что парень действительно страдал от странных явлений, которые причиняли ему физические недомогания.

Обвинение просило для Шински электрического стула, однако он отделался лишь принудительным лечением в клинике для душевнобольных, так как его признали невменяемым, а его слова про проклятие – галлюцинациями. Сам Шински все повторял и повторял "Я должен был убить ее. Электрический стул будет лучше, чем страдания последних семи лет. Сейчас мне все равно, я спокоен".

В больнице Шински пробыл до 1976 года, после чего его признали достаточно наказанным и отпустили на волю. Однако на свободе он прожил недолго, скончавшись от резкого ухудшения здоровья в 1983 году.