Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 декабря 2020 года
21.12.2020, 8:02,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В интервью одному из федеральных телеканалов министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким. Но глава Минздрава подчеркнул, что в последнее время существенного роста заражений не наблюдается. Мурашко также выразил надежду, что уже на следующей неделе начнётся массовая вакцинация россиян старше 60 лет отечественным препаратом “Спутник V” и предложил включить в программу всех людей, страдающих от сахарного диабета.
Главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России с умеренным оптимизмом. Руководитель Роспотребнадзора прогнозирует, что эпидемия может завершиться уже весной 2021 года или раньше, но для этого россиянам нужно “постараться”.
В то же время с Запада доносятся более тревожные новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который на 70% заразнее прежнего. В связи с этим в некоторых регионах Соединённого Королевства ужесточили карантинные меры.
Коронавирус в Москве
- Заболели –
735 900
- Умерли –
10 394
- Выздоровели –
567 743
Коронавирус в России
- Заболели –
2 848 377
- Умерли –50 858
- Выздоровели –
2 275 657
Коронавирус в мире
- Заболели –
76 733 606
- Умерли –
1 694 505
- Выздоровели –
53 766 907
Смотреть комментарии ✎ Комментариев нет