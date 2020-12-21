Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 декабря 2020 года

21.12.2020, 8:02, Разное

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В интервью одному из федеральных телеканалов министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 остается высоким. Но глава Минздрава подчеркнул, что в последнее время существенного роста заражений не наблюдается. Мурашко также выразил надежду, что уже на следующей неделе начнётся массовая вакцинация россиян старше 60 лет отечественным препаратом “Спутник V” и предложил включить в программу всех людей, страдающих от сахарного диабета.

Главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России с умеренным оптимизмом. Руководитель Роспотребнадзора прогнозирует, что эпидемия может завершиться уже весной 2021 года или раньше, но для этого россиянам нужно “постараться”.

В то же время с Запада доносятся более тревожные новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране был обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который на 70% заразнее прежнего. В связи с этим в некоторых регионах Соединённого Королевства ужесточили карантинные меры.

Коронавирус в Москве

Заболели –

735 900

735 900 Умерли –

10 394

10 394 Выздоровели –

567 743

Коронавирус в России

Заболели –

2 848 377

Умерли –50 858

Выздоровели –

2 275 657

Коронавирус в мире