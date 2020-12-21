Правительство напечатает цены и разошлет их по продуктовым магазинам в течение недели

21.12.2020, 8:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правительство России напечатает новые цены на наиболее важных продуктов и разошлет их по всем продовольственным магазинам в течение недели, сообщает ИА «Интерсакс» .

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, типография Правительства РФ выполняет заказ на печать свыше миллиарда ценников.

В понедельник и вторник все ценники будут отпечатаны, затем будут разосланы по всем продуктовым магазинам, включая «Пятерочку», «Дикси», «Магнит» и др.

— Наши люди должны достойно встретить Новый год, не считая каждую копейку. Для этого в период с 27 декабря по 10 января мы зафиксируем цены в магазинах на такие жизненно важные товары, как сахар, хлеб, крупы, мясо, чай, водка и другие, — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство не ожидает, что эта мера сильно ударит по рентабельности магазинов или приведет к дефициту товаров.

– Наоборот, мы уверены, что это станет уроком от Правительства по правильному ценообразованию, который сделает отечественный рынок розничной продажи продуктов более прозрачным, сбалансированным и ориентированным на потребности клиента, — заверил Мишустин.

Между тем бывший премьер-министр, а сейчас зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил «отлить в граните» цены на продукты.