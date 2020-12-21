Ани Лорак выразила благодарность Филиппу Киркорову за приглашение на мюзикл

21.12.2020, 8:00, Разное

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Украинская певица Ани Лорак поблагодарила Филиппа Киркорова за приглашение на свой новый мюзикл «Шахматы». Его премьера состоялась в московском театре МДМ, по словам исполнительницы, с момента начала пандемии она практически никуда не ходит, но ради Киркорова решила сделать исключение.

Кроме Ани Лорак мюзикл посетили Ирина Безрукова, Лолита Милявская и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако в целом зал был заполнен всего на 25%, поскольку организаторам необходимо было соблюдать все санитарные нормы. Ани Лорак призналась, что из-за прекрасного выступления она даже забыла об изоляции.

В мюзикле «Шахматы» Филипп Киркоров открывал второй акт. Кроме того, в нем сыграла Анастасия Стоцкая. По мнению Ани Лорак, она создана для участия в мюзиклах. Сама постановка исполнительнице наполнила детские воспоминания. Стоит отметить, что в 2019 году Ани Лорак после 13 лет совместной жизни развелась с бизнесменом из Турции Муратом Налчаджиоглу.