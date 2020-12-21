Трамп предотвратил шатдаун в США

21.12.2020, 7:56, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом временный бюджет сроком на день, предотвратив шатдаун, сообщил Белый дом.

Срок финансирования федерального правительства истекал в полночь (8 утра мск), без действующего закона о бюджете наступил бы шатдаун – временное сокращение работы ряда федеральных органов власти, передает РИА «Новости».

Дебаты по более долговременному бюджетному закону возобновятся в понедельник. Параллельно конгресс попытается окончательно согласовать детали 900-миллиардного пакета поддержки экономики.

Ранее в понедельник палата представителей Конгресса США одобрила инициативу о продлении финансирования федерального правительства еще на сутки – до 21 декабря включительно, чтобы избежать шатдауна.