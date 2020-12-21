 

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа на высоту 7 км

21.12.2020, 7:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб газа и пара с содержанием пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Продолжается умеренное взрывоопасно-эффузивное извержение вулкана. Согласно видео- и спутниковым данным, газово-паровой шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 152 км к северо-западу от вулкана», – передает ТАСС сообщение ученых.

Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями установила для Ключевского один из наиболее угрожающих – оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Ключевской известен как самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт –поселок Ключи Усть-Камчатского района – находится в 30 км от подножия.

В октябре ученые заявили об усилении извержения вулкана Ключевской.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / ЛГБТ, BLM и скандал с Иисусом: американцы верят в новую гражданскую войну

06.12 / Парламент Аргентины одобрил налог на богатство для борьбы с коронавирусом

01.08 / Адвокат объяснила невозможность кремации рэпера Картрайта

16.10 / В Австралии появится станция оптической связи с космосом

17.10 / Тиньков рассказал о самочувствии после пересадки костного мозга

17.07 / Песков назвал последствия отказа Киева от минских соглашений

18.08 / Особо значимо — Radio Maryja о роли сотрудничества Польши и США для укрепления сдерживающего потенциала НАТО

08.12 / «Академик Черский» покинул место достройки «Северного потока – 2»

11.08 / ОМОН бросили на штурм подъездов жилых домов в Минске

16.10 / За сутки оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска