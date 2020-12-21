Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа на высоту 7 км

21.12.2020, 7:56, Новости дня

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Камчатский вулкан Ключевской выбросил столб газа и пара с содержанием пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Продолжается умеренное взрывоопасно-эффузивное извержение вулкана. Согласно видео- и спутниковым данным, газово-паровой шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 152 км к северо-западу от вулкана», – передает ТАСС сообщение ученых.

Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями установила для Ключевского один из наиболее угрожающих – оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Ключевской известен как самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт –поселок Ключи Усть-Камчатского района – находится в 30 км от подножия.

В октябре ученые заявили об усилении извержения вулкана Ключевской.