 

В РФ испытали летающую БМД с высокоточным оружием

21.12.2020, 7:56, Новости дня
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Новейший российский транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН в ходе недавно прошедших испытаний подтвердил свои ударно-штурмовые возможности и качества летающей боевой машины десанта (БМД), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Опытный образец Ми-8АМТШ-ВН на недавних испытаниях выполнил стрельбу управляемыми ракетами комплекса «Атака-ВМ» по мишеням, имитирующим бронетехнику противника. Стрельбы признаны успешными», сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что вертолет также применил неуправляемые реактивные снаряды и пушки в подвесных контейнерах.

По словам источника, благодаря усовершенствованному комплексу управляемого оружия и повышенной живучести «новый вертолет стал по-настоящему многофункциональной машиной для выполнения ударных, штурмовых и десантно-транспортные задач». «Фактически, он подтвердил свои характеристики в качестве летающей боевой машиной десанта», – добавил он.

Напомним, в июле гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский сообщил, что новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям.

Минобороны сообщило 17 декабря, что первые десять новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-ВН поступят в войска в 2021 году. 



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