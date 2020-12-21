Гривна немного подешевела к доллару
21.12.2020, 7:48,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 декабря.
Курс гривны к доллару США ослаб на копейку: с 27,82 грн/$ до 27,83 грн/$.
Гривна к евро подорожала на две копейки: с 33,08 грн/€ до 34,10 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю вырос: с 3,81 грн за 10 руб. до 3,78 грн за 10 руб.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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