Лобода хочет наказать причастных людей к удалению ее нового клипа с YouTube

21.12.2020, 7:06, Разное

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Российская певица Лобода заявила о намерении наказать тех, по чьей вине ее клип был удален с видеохостинга YouTube. Пользователей Сети и саму исполнительницу удивил факт исчезновения клипа, после чего знаменитость обратилась за помощью к представителям сервиса.

Инцидент с удалением клипа, снятого по мотивам песни moLOko произошел в ночь на 21 декабря. Проблему удалось решить, поэтому видеоролик сейчас находится в общем доступе. Но Лобода отметила, что ее служба безопасности ведет собственное расследование, по итогам которого все виновные будут наказаны. Об этом певица написала в своем Instagram.

На официальном канале Лободы ее новый клип уже набрал более 1 миллиона просмотров. Поклонников певицы обрадовал тот факт, что ей удалось вернуть видео назад. Некоторые фанаты признались, что пересматривали ее музыкальный ролик 20 раз.