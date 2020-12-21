 

Лобода хочет наказать причастных людей к удалению ее нового клипа с YouTube

21.12.2020, 7:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Лобода заявила о намерении наказать тех, по чьей вине ее клип был удален с видеохостинга YouTube. Пользователей Сети и саму исполнительницу удивил факт исчезновения клипа, после чего знаменитость обратилась за помощью к представителям сервиса.
Инцидент с удалением клипа, снятого по мотивам песни moLOko произошел в ночь на 21 декабря. Проблему удалось решить, поэтому видеоролик сейчас находится в общем доступе. Но Лобода отметила, что ее служба безопасности ведет собственное расследование, по итогам которого все виновные будут наказаны. Об этом певица написала в своем Instagram.

На официальном канале Лободы ее новый клип уже набрал более 1 миллиона просмотров. Поклонников певицы обрадовал тот факт, что ей удалось вернуть видео назад. Некоторые фанаты признались, что пересматривали ее музыкальный ролик 20 раз.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Мнение: Навальный покидает Россию

23.09 / Мнение: Результат коммунистического эксперимента, переименование Асбеста и богачи в кино

11.07 / Ученые: Жирные волосы могут защитить человека от коронавируса

28.09 / Разграбление себя: о чем не расскажут производители кофе

24.10 / Данила Козловский и Ольга Зуева официально расстались

30.07 / В Госдуме считают невозможным, чтобы россияне желали дестабилизации в Белоруссии

04.07 / Салех назвал “Каирскую декларацию” единственным способом урегулировать кризис в Ливии

07.08 / Не братья по оружию

30.09 / Вторая карабахская

14.12 / Американская АЭС временно прекратит работу из-за дефицита инженеров-трансгендеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска