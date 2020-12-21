Названы самые востребованные профессии в 2021 году

21.12.2020, 7:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи, IT-специалисты и продавцы, быстро осваивающие новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в 2021 году, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», – отметили эксперты, передает РИА «Новости».

Также одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. «Один из главных навыков, который предстоит освоить каждому работнику, – умение учиться, то есть быстро усваивать и обрабатывать новую информацию. Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», – пояснили авторы исследования.

Например, школьные учителя, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.

Еще два важных навыка, связанные с всеобщим переходом в digital, – компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых востребованных профессий по итогам 2020 года возглавили менеджеры по продажам, инженеры и водители, в том числе таксисты.