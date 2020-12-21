 

Помпео нашел «виновных» в обстреле «зеленой зоны» в Багдаде

21.12.2020, 7:02, Новости дня
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на «зеленую зону» Багдада проиранское ополчение.

«США категорически осуждают последнюю атаку поддерживаемого Ираном ополчения на международную зону в Багдаде. Хотя никто из персонала посольства (США) не пострадал, нападение вызвало ранение по крайней мере одного иракца и повредило иракскую гражданскую собственность», – передает РИА «Новости» текст заявлениф Помпео.

«То самое ополчение, которое нападает на дипломатические объекты, масштабно разворовывает иракские государственные ресурсы, нападает на мирных протестующих и активистов и занимается насилием против верующих других конфессий», – добавил Помпео.

Он призвал иракцев «укреплять суверенитет» и наказать виновных, а также поставить под государственный контроль шиитское ополчение, которое, по мнению Вашингтона, контролируется Ираном.

Ранее иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что ракетному обстрелу в воскресенье вечером подверглась «зеленая зона» в столице Ирака – Багдаде.



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