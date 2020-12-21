Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником

21.12.2020, 6:08, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником и пожелал им успехов.

«Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником, Днем работников органов безопасности. Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он отметил, что сегодня праздник сотрудников всех государственных органов и спецслужб, работающих в сфере обеспечения безопасности государства.

«Но мы собрались с вами именно здесь, в штаб-квартире именно Службы внешней разведки, потому что сегодня она отмечает свой юбилей, столетие образования. Хочу сердечно поздравить с этим замечательным юбилеем всех, кто работал и продолжает работать в этой важной, важнейшей для государства сфере деятельности», – подчеркнул президент.

Путин также поздравил «тех, кто и совсем недавно выбрал для себя эту судьбу: судьбу, связанную подчас и с немалым риском».

«Продолжив традиции своих предшественников, служивших еще и в дореволюционной России. А за прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства. Самоотверженно выполняли важнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да пожалуй, подчас и мировой истории», – отметил Путин.

Кроме того, президент рассчитывает, «что и впредь Служба внешней разведки будет гибко реагировать на высокую динамику изменения международной обстановки, активно участвовать в выявлении и нейтрализации потенциальных угроз для России, повышать качество своих аналитических материалов», передает ТАСС.

Двадцатого декабря отмечается профессиональный праздник сотрудников российских специальных служб, отвечающих за безопасность личности, общества и государства, – День работника органов безопасности. Он установлен на основании указа президента РФ от 20 декабря 1995 года. Ранее, в течение многих десятилетий, 20 декабря отмечался неофициально как День чекиста.

Ранее Путин возложил цветы к монументу в честь отечественных разведчиков всех времен, который находится на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки России, отмечающей в воскресенье свой 100-летний юбилей.