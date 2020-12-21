 

Стоимость биткоина побила очередной рекорд

21.12.2020, 6:08, Новости дня
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Биткоин дорожает более чем на 1,31% – стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 24 тыс. долларов, побив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, к вечеру воскресенья биткоин дорожал на 1,90% – до 24 204 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 1,59%, до 24 248 долларов, передает РИА «Новости».

На долю биткоина приходится примерно 65,6% всего глобального рынка криптовалют.

Напомним, за последние сутки биткоин сначала преодолел рубеж в 20 тыс. долларов, а затем и в 22 тыс. долларов. Месяц назад биткоин находился на отметке 17 тыс. долларов. 



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