Протурецкие боевики открыли огонь по российскому патрулю на шоссе М4 в Сирии (видео)

21.12.2020, 5:58, Разное

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On Dec 20, 2020

20 декабря, поддерживаемые Турцией боевики открыли огонь по патрулю российской военной полиции, который двигался, чтобы открыть шоссе M4 на северо-востоке Сирии.

Патрулю, который отправился из города Айн-Исса в северной части Ракки, было поручено сопровождать колонну гражданских автомашин по шоссе M4.

M4 связывает Ракку с Эль-Хасакой и Алеппо. Полгода назад российская военная полиция уже открывала трассу. Однако позже, из-за интенсивного обстрела турками Айн-Иссы, шоссе было закрыто вновь.

«Лояльные Анкаре группировки преднамеренно открыли пулеметный огонь по российскому патрулю к востоку от Айн-Иссы», – говорится в отчете Сирийского наблюдательного центра по правам человека. «Патруль ответил огонь, в результате движение [на шоссе] остановилось».

Минобороны РФ пока не комментирует инцидент. Поддерживаемыми Турцией боевиками напрямую командуют турецкие военные и разведка.

Инцидент произошел через два дня после нападения протурецких боевиков на Айн-Исса. Атака, в результате которой были нарушены два отдельных соглашения о прекращении огня, подписанных Анкарой с США и Россией, закончилась провалом. Сирийские демократические силы (SDF) занимают позиции вокруг города.

Российская военная полиция и несколько подразделений сирийской арабской армии расположены на нескольких позициях внутри и вокруг Айн-Иссы для наблюдения выполнением соглашения о прекращении огня.

Сообщается, что РФ оказывает давление на SDF, чтобы они передали Айн Исса и его окрестности правительству Дамаска. Предполагается, что этот шаг предотвратит турецкое вторжение в регион. В недавних сообщениях говорилось, что возглавляемая курдами группа собирается принять предложение России.

https://youtu.be/cDtjPRHgWTg