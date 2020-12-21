Мнение: Евросоюз един как никогда прежде! Англию закрывают, как чумной барак!

21.12.2020, 5:34, Разное

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2020 год, конечно, сволочь еще та. Мы столько интересного узнали за последнее время про "золотой миллиард", что будь уважаемый Алексей Кудрин настоящим мужчиной, он бы уже застрелился нафиг. Но, т.к. на дворе 21 век, и вместо аристократических ценностей среди нашей либеральной общественности все больше преобладают западные современные, про которые мне сильно писать нельзя, чтобы за пропаганду статью не получить – не переживайте: Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Ксения Собчак и другие лучшие люди нашей страны будут жить долго. Впрочем, мы отвлеклись.

После сообщения об обнаружении в Англии нового штамма коронавируса правительства некоторых европейских стран приняли решение ограничить транспортные связи с Великобританией в целях защиты собственного населения, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, Нидерланды и Бельгия уже запретили полёты из Соединённого Королевства, а Германия и Франция всерьёз рассматривают такую возможность.

Оригинал новости ИноТВ:

https://russian.rt.com/inotv/2020-12-20/Le-Figaro-Evropejskie-strani-obrivayut

Честно, я просто рыдаю – это пять! Помните, как еще недавно они хороводы водили взявшись за руки? Мы все Шарли – кричали они и надевали юбки в знак протеста против терроризма. И вот – продолжение банкета.

Нет, это сказка. Ведь до пандемии выходили офигенные отчеты, в которых именно США и Англия – были на 1 и 2 месте якобы по готовности. А на деле в Штатах народ пачками перекрывается, из Нью-Йорка бегут, как из чумного барака, а теперь также бегут из Лондона! Мои поздравления товарищу Абрамовичу – пускай радуется, что его так вовремя отшили. Ну, и вообще – песня же! Наши лучшие люди так много лет стремились именно хоть в Нью-Йорк, хоть в Лондон – что поневоле приходит мысль про Содом и Гоморру, да? Или про то, как сарай поджигают – предусмотрительно подперев дверь поленом. Что сейчас с Англией и происходит. Европа же, единство, епта!

Но даже это – не конец. Есть у меня подозрение, что 21 год будет еще веселее. Кому, кстати, тут надоела проклятая путинская стабильность? Можете ломануть в Грейт Британ. Только помните, что вход туда рубль, а выхода теперь – тупо нет.

Блин, ну почему всех наших либералов туда сейчас нельзя отправить? К товарищу, так сказать, Чичваркину? По заветам уважаемого Алексея Кудрина – эффективности обучаться?

Счастья вам.