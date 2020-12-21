Мнение: Байден приветствует своих избирателей

21.12.2020, 5:24, Разное

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Джо Байден приветствует миллионы своих избирателей.

Главное, правильно выбрать ракурс.

PS. Между тем, подкрадывается небывалая зрада. "Блумберг" сообщает, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что Байден игнорирует Гуайдо и планирует после инаугурации провести переговоры с Мадуро, в том числе и по вопросу смягчения санкций США против Венесуэлы.

Они, кстати, уже встречались.



Ситуация достаточно ироничная, с учетом того, что система электронного голосования, с помощью которой Байден победил на выборах в США, впервые была разработана и использована на выборах в Венесуэле, где по утверждениям венесуэльской оппозиции "нечестно" победил Уго Чавес.

PS2. Также стоит отметить, что сотрудница администрации Байдена извинилась за то, что назвала сенаторов-республиканцев "кучкой еб…тов".

Деградация публичной политической риторики не может не радовать. Сразу видно будущее двухпартийного понимания..В Сенате посетовали, что она могла бы выбрать лучшие слова.

PS3. Трамп в Твиттере продолжает постить смешные картинки и заявлять, что выборы были украдены. В частности, разгоняется тема, что в избирательную систему Невады через флешку якобы загрузили большое кол-во "дополнительных" голосов. Ну а в Арканазе местные республиканцы планируют в начале января попытку оспорить через Конгресс результаты выборов в штате. И т.д. и т.п.

Твиттер продолжает помечать сообщения Трампа пометкой, что "эти утверждения оспариваются".

PS. В целом, мысль о том, что выборы сфальсифицированы, укоренилась в головах значительной части американского общества и это безусловно будет иметь долгосрочные последствия.