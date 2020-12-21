Академик РАН оценил сообщения о «новом особо опасном штамме коронавируса»

21.12.2020, 5:14, Новости дня

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Ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе, прокомментировал газете ВЗГЛЯД академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сообщения СМИ о новом, якобы особо опасном виде коронавируса, обнаруженном в Англии.

«Действительно, вирус SARS-CoV-2 изменяется со временем, но скорость мутации не столь велика, как у вирусов гриппа. Три мутации на 30 тысяч пар оснований за один репликативный цикл – это немного», – говорит газете ВЗГЛЯД научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

По его словам, пока нет никаких оснований считать, что в Великобритании объявился какой-то новый вариант коронавируса, поскольку он не вытеснил старый. «Также мы не можем считать, что существенным образом изменился характер вируса – его способность передаваться, присоединяться к каким-то другим рецепторам, его «инфекционность» или течение заболевания», – подчеркнул Зверев. Отсюда, по его словам, нельзя вывести, что нужны другие лекарства или созданные вакцины теряют действенность.

Академик напомнил, что об испанском и сибирском штаммах SARS-CoV-2, которые отличались от начального китайского, в СМИ писали еще весной: дескать, это уже нечто совсем иное, но это оказалось не так – основные свойства коронавируса сохранялись.

Зверев отметил, что нынешняя мутация была выявлена даже не во всей Великобритании, а только в одном ее регионе, и пока даже там новый штамм не вытеснил прошлый. Все это говорит не о принципиально новой угрозе, а лишь о локальной флуктуации.

Эксперт также назвал чисто гипотетической возможность коронавируса встраиваться в геном человека, о чем недавно прошла серия панических публикаций. «Специалисты Массачусетского технологического института» (MIT) создали модель, при которой SARS-CoV-2 способен встроиться в наш геном, как вирус иммунодефицита. Но если у последнего есть специальная короткая последовательность белков, предназначенная для этого, то РНК коронавируса слишком большая, чтобы встать в человеческий геном. К тому же в MIT провели чисто теоретический эксперимент, в природе ничего подобного пока не случилось», – отметил собеседник.

По словам специалиста, рассматривать всерьез нынешние алармистские заявления британского премьера Джонсона не стоит, поскольку «он много чего уже наговорил в ходе пандемии», а ученые пока никаких тревожных заявлений по поводу нового штамма не делали. «То, что в Англии растет кривая заболеваемости и вводится более жесткий локдаун, говорит скорее о том, что они не предпринимали необходимых мер раньше, никак не могли определиться, как им реагировать: сперва пробовали пойти по «шведской модели» и упустили момент купировать распространение вируса», – говорит Зверев.

Он не исключил того, что в РФ может тоже появиться какой-то новый вариант SARS-CoV-2, однако уверен, что «английский» штамм россиянам не грозит, пока закрыты границы. «И методы лечения, и эффективность наших вакцин остаются в силе, здесь британские вариации вируса ничего не добавляют и не убавляют» – заключил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова.

Напомним, главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс объявили о том, что новый, более заразный вариант коронавируса в настоящее время доминирует в Лондоне. Британские медики отметили, что хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности. По словам Криса Уитти, пока «нет доказательств, что этот штамм вызывает более тяжелое заболевание, большее количество госпитализаций или влияет на лечение коронавируса и реакцию на вакцину», – цитирует главного врача Великобритании CNBC.

Ранее сообщалось, что в связи с быстрым распространением нового штамма премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья ввел в Лондоне и на юго-востоке страны новый, максимальный, четвертый уровень ограничений.