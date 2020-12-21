 

Саудовская Аравия закрыла границу из-за нового штамма коронавируса

21.12.2020, 5:14, Новости дня
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Власти Саудовской Аравии объявили о закрытии на неделю въезда в страну через сухопутную границу и приостановке на этот же срок всех международных рейсов в связи с распространением нового штамма коронавируса, передает агентство SPA со ссылкой на источник в МВД королевства.

«В связи с рекомендациями минздрава относительно распространения нового типа коронавируса… власти королевства решили временно приостановить все международные авиарейсы кроме экстренных случаев на одну неделю с возможностью продления запрета на еще одну неделю», – сообщил источник РИА «Новости».

При этом уже прибывшим в страну самолетам позволят покинуть королевство. Кроме того, приостанавливается допуск граждан в страну через сухопутные КПП на одну неделю, также с возможностью продления запрета. Ограничения не касаются грузовых перевозок, отмечает агентство.

При этом все вернувшиеся в королевство из европейских стран или тех, где появился коронавирус, обязаны соблюдать домашний карантин в течение двух недель, а тем, кто посещал эти страны за последние три месяца, необходимо пройти тест на COVID-19.

В субботу правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений введен в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. В ответ на это Франция, Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия, Германия, Швеция, Эстония, Израиль и ряд других стран объявили о закрытии границ с Великобританией.  



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