Мнение: Письмо: “Рапан-рыба с многократно более высокой ОЗ”

21.12.2020, 4:44, Разное

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Импульсов движения просит у вас этот автор.

Самостоятельно разбирайте.

granatav

Уважаемая Эволюция,

в основном благодаря разборам Ваших работ в последний год у меня практически исчезли весьма критические фазы моей диагностированной биполярки и прочих личностных, думаю в основном невротических, расстройств.

Последние десятилетия я специально пользовался популизируемыми в открытых источника психологическими настройками для различного вида корон со следующими, как теперь думаю, фатальными для моей судьбы убеждениями:

– получишь всё, что по настоящему захочешь, но

– надо бояться своих желаний, так как любую работу или женщину мечты можно получить затратив невероятно много сил, поэтому, проще зелёновиноградово ничего не хотеть…

Запрос мой следующий: я действительно ничего не хочу в виду полного отстутствия сил-

и после моей последней, так же как и более 10 предыдущих, катастрофально неуспешной работы топ-менеджером в международном концерне-

уже почти 5 лет лежу на диване на пенсии, втыкаю основном в ЖЖ и изредка занимаюсь подкачиванием критичных мышц, чтобы не развалиться совсем…

Как рапан-рыба с многократно более высокой ОЗ вцепился в первую попавшуюся нерыбу много лет назад и спасателем- победителем слил себя и в отношениях, так как хотел ещё детей 5 к моему уже взрослому и успешному сыну, но сейчас жена уже никаких детей из-за возраста не хочет, а раньше я пытался полностью сосредоточиться на моей фатально так и не удавшейся карьере.

Чувствовал, что сливаю энергию на не нужные для меня лично мысли о счастье россиян – человечества и вредные мне действия уже много лет, но не знал как это остановить. Сейчас, чтобы этот слив остановить, начать высыпаться и совсем завязать с алкоголем, пытаюсь медитировать, познакомиться с привлекательными потенциальными матерями моих будущих детей и найти прочие вдохновляющие меня занятия, вроде создания моих концернов уровня комеди клаба, но более мне интересных чем альфабетная тесла…

Моя грандиозность маминой конфетки всю жизнь мешает мне начать делать первые реальные шаги (от программирования очень болят глаза) и я не знаю как мне изменить мои очень мешающие мне жить настройки.

В реальной жизни я кроме семьи ни с кем общаться не могу (и психиатр поддерживает меня к примеру в том, что даже с моим жадным зятем мне лучше не общаться для уменьшения жизненных раздражителей ):

нет ни интересных людей, кружков, ни тем более женщин вокруг- поэтому и сам я сейчас, как логично подозреваю, просто занудное УГ, правда вроде уже не такое фатально- депрессивное.

Ещё одна из главных проблем- никогда не мог профессионально долгосрочно работать- быстро, через несколько месяцев самое позднее, перегораю и руки с детства не умелые (к примеру в апреле после биржевого креша всё хотел начать инвестировать во многократно растущие акции, но так и не решился почему-то, а сейчас уже снова интерес потерял- без акций спокойней и креш уже больше чем преодолён… ):

я скорее по призванию клоун, так как для ученого, видимо из-за слабости личностных настроек, у меня слишком сильный хаос в голове…

Надеюсь это описание моего решета, достаточно Вам для опубликации и получения мной достаточных импульсов движения от Ваших комментаторов?- не хочу, да и не смогу уже так же догнивать оставшиеся мне десятилетия

Благодарю