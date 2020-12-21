Мнение: Как я написал ходатайство об УДО

21.12.2020, 4:36, Разное

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10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

10 декабря 2010, пятница.

Приезжали жена, отец, Альбина с Маратом. Они приехали в то самое время, когда шло выездное заседание Менделеевского райсуда.

Повторил. Что отзываю своё заявление.

Наталья Юрьевна, начальник юротдела ФБУ ИК-10 настаивала на рассмотрении:

– Мы обжаловали постановление прокурора в Нижнекамском городском суде.

– И что решил суд? – спросил судья.

– Мы только вчера обратились…

– Ваша честь! – говорю – Я возражаю. Даже если суд удовлетворит протест администрации ФБУ ИК-10. оно вступит в законную силу не раньше января. Можете не сомневаться, что я обжалую это решение кассационной инстанцией. Если Нижнекамский суд удовлетворит жалобу администрации, а Верховный Суд Татарстана оставит это решение в силе, я повторно обращусь в Менделеевский суд. Уже в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. А сейчас прошу прекратить производство по делу. В связи с отзывом жалобы, поскольку отсутствует предмет спора.

***

Сидели в комнате свиданий, говорили о том о сём с Лисёнком, отцом, Альбиной и Маратом, когда прибежал Мирсаитов, капитан, который числиться начальником отряда колонии-поселения, но в бараке появляется редко, занимается в основном документами.

– Муртазин, Вам необходимо ознакомиться с характеристикой.

– Что за характеристика?

– В суд!

– Что за суд?

– Об изменении режима отбывания наказания. С колонии-поселения на колонию общего режима.

– Ах, вот оно что. И к чему такая спешка? Не могли дождаться окончания свидания?

– Мне сказали, что документы нужно подготовить срочно – неуклюже оправдывается Мирсаитов.

– Читал характеристику, дивился. С такой характеристикой меня не то что в колонию общего режима, в тюрьму могут не принять. Отморозок полный! И как такого негодяя земля носит?

А если серьезно, то не совсем понятно, с чего это вдруг приспичило начать прессовать меня? С сентябрьского «кризиса», никаких нареканий в свой адрес не слышал, никаких новых взысканий не было.

***

Ещё вчера передал Загидуллину новое заявление в Менделеевский райсуд. Уже об отмене постановления о признании меня «злостным нарушителем», которое Гарипов «родил» ещё 3 сентября.

В штаб ходить мне запретили. Теперь все документы в спецчасть – только через Загидуллина.

12 декабря 2010 (воскресенье).

В ознаменование Дня конституции подъем сегодня был на час позже, в 7.00.

***

Становится понятна подоплека декабрьского «обострения», в результате которого вроде бы ни с того, ни с сего администрация ФБУ ИК-10 вздумала отправить меня в колонию общего режима.

Вот версия. Очень правдоподобная.

В октябре «Новая» начала публиковать мои письма министру юстиции РФ. Потом в колонию вздумало наведаться «НТВ». От незваных «татар» с НТВ УФСИН РФ по РТ удалось отбиться. Неважно, что ценой совершения действий, которые при наличии «политической воли» вполне можно было бы квалифицировать преступлением, предусмотренным ст.144 УК РФ. «Новая» публикацию писем приостановила. (Реально, по всей видимости, потому что если первые три письма (опубликованные) были что называется «общечеловеческими», представляющими интерес не только для зеков, но и для «широкого круга читателей», то последующие письма были более узкоспецифические). В Казани вполне могли решить, что «пришло время мочить». Поскольку ситуация вроде бы улеглась, утряслась. А обида за испуг, граничащий с паникой, осталась. Вот и решили реанимировать дела давно минувших дней.

13 декабря 2010 (понедельник).

Передал в спецчасть заявление на имя Гарипова И.М. и «Возражение» на представление о смене режима.

В заявлении изложил ходатайство о направлении в суд моего возражения. Но этим не ограничился. Предупредил:

«… если администрация ФБУ ИК-10 рассчитывает, что я поведу себя как кролик перед удавом, то надежды эти напрасны. Я намерен приложить максимум усилий для того, чтобы затруднить суду создание видимости принятия справедливого решения. И я не скажу, что меня пугает перспектива отбывания наказания в колонии общего режима. Отнюдь! Я свое уже давно отбоялся. Просто для меня неприемлем принцип непротивления злу».

В «Возражении» написал, что с «представлением» не согласен. Считаю его необоснованным, противоречащим фактическим обстоятельствам. Убежден, что единственная цель изменения для меня режима отбывания наказания – это избавление от моего «присутствия» в ФБУ Ик-10, чтобы лишить меня возможности совершения действий, направленных на неукоснительное соблюдение «ПВР в ИУ» и законов РФ».

Весь уклад жизни в ФБУ ИК-10 направлен на то, чтобы даже просто оступившиеся люди, оказавшиеся в ИУ за неумышленные преступления или преступления небольшой или средней тяжести, к моменту окончания срока наказания прошли «спец-подготовку», научились виртуозно врать, изворачиваться и вышли на свободу закоренелыми преступниками.

Спецоперация татарстанских силовиков в Нурлатском районе РТ – яркое подтверждение тому, что ФБУ ИК-10 не способно исправить или недопустить рецидива, достичь целей, предусмотренных ст.43 УК РФ и ст. ст. 9 и 109 УК РФ.

Дело в том, что один из уничтоженных боевиков – Альберт Хуснутдинов – совсем недавно освободился из ИК-10. Если бы администрация ИК-10 неукоснительно соблюдала уголовно-исполнительное законодательство, у Хуснутдинова был бы шанс исправиться и не стать экстремистом. Увы, ему «повезло» оказаться именно в ИК-10 и за время отбывания наказания он стал даже хуже, нежели был в тот день, когда поступил в ИК-10, трансформировался из мелкого вора в экстремиста.

После такой довольно таки резкой «преамбулы» привел и несколько примеров условий «способствующих негативной деформации» абсолютно любой личности: «3 декабря 2010г. В ИК-10 работала комиссия ФСИН РФ по РТ. В этот день в ИУ появились несколько осужденных, которые раньше в колонии-поселении не появлялись, Оказалось, что они живут на объекте под названием «БАЗА», где фактически находятся в роли батраков начальника ИК-10 Гарипова И.М.. Дело в том, что «база», как выяснилось – это место фактического проживания Гарипова И.М.. А «батраки» занимаются подсобными работами.

Кроме того, десятки осужденных, отбывающих наказание на УКП, фактически в составе ОПГ принимали участие в разграблении ОАО «Весенний». Всю осень из ОАО «Весенний» вывозилось имущество предприятия (похищенное, по указанию Гарипова И.М.завозилось на режимную территорию ИК-10, часть – складировалась в боксе №6 УКП), демонтировалась система полива и пр. в цехах, не арендованных ФБУ ИК-10. Трубы и другие металлоконструкции вывозились и сдавались в виде металлолома на Н.Челнинскую металлобазу».

В общем, «мячик» отпасован Гарипову и сейчас пусть он думает, что делать дальше. А представление о смене режима абсурдно хотя бы потому, что ШИЗО, в котором я коротал время в сентябре, прокуратурой признано незаконным. В общем, у суда непростая задачка. Впрочем, у Кочемасова тоже была непростая задача. Но он справился!

14 декабря 2010 года, вторник

В Менделеевском райсуде состоялось предварительное заседание по рассмотрению моего заявления. Судья Гульнара Маннапова произвела очень приятное впечатление. Молодая, вдумчивая, щепетильная. Возможно, что мне это только показалось, но похоже, что ей самой интересно разобраться в деле. Удовлетворила практически все ходатайства (о вызове свидетелей, об истребовании доказательств).

Основное заседание назначено на 22 декабря.

***

Еще 26 июня, когда была «отсижена» треть срока, «нарезанного» Кировским райсудом, мог написать ходатайство об УДО. Но не писал. Потому как не нуждаюсь в подачках системы, упрятавшей меня за решетку.

Но где-то в глубине сознания сидел червячок и свербил: чтобы потом, когда-нибудь не упрекнули, почему не писал ходатайств об УДО, надо бы это ходатайство подать и получить отказ. Червячок – то свербил, но где-то рядом с ним витала мыслишка: а, вдруг, удовлетворят. И разнесет молва, что сломался Муртазин, пал ниц, покаялся, прощения молит, и Система гуманно-миролюбиво сжалилась, простила, отпустила…. Нет – говорил я себе – не нужны мне прощения, подачки, снисхождения.

А сейчас, когда в Менделеевском райсуде лежит представление об изменении мне режима отбывания, по-моему, самое время подать ходатайство об УДО, чтобы получить отказ. Что и сделал сегодня. В ходатайство об УДО написал:

«…в полном отбывании назначенного судом наказания нет смысла в виду того, что достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ не представляется возможным. Мое «исправление» означало бы отказ от своих политических убеждений, чего позволить себе не могу, поскольку убежден, что Татарстан погряз в таких пороках. Как коррупция, произвол чиновников и бюрократический беспредел. Приписки и волюнтаризм в принятии управленческих решений».

Напомнил суду, что согласно п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ признание вины не является обязательным условием УДО. Как не является основанием для отказа в УДО наличие взысканий.

Ходатайство попросил рассмотреть при моем личном участии.

15 декабря 2010г., среда

Сразу семь человек освободились по УДО. Это при том, что Менделеевский райсуд удовлетворил их ходатайства кому в понедельник, а кому и вовсе в пятницу. Но ФБУ ИК-10 по обыкновению не спешило исполнить судебное решение. Закон что дышло?

17 декабря 2010г., пятница

Приезжал Хусаинов. Который заместитель нижнекамского прокурора по надзору за соблюдением законности в ИУ. Оказывается на него «наехали» за то, что он отменил постановление о водворении меня в штрафной изолятор.

– 30 лет работаю в органах, но с подобным столкнулся впервые – посетовал прокурорский работник.

***

Наконец-то трудоустроили. На оформление меня конюхом потребовалось «всего» 7 дней.

Под моим попечительством 9 лошадей и 1 жеребёнок с дивным именем Фиалка. А мама у Фиалки – Флоренция, тоже красивое имя.

Сегодня объезжали Серого. Вообще-то Серый – скаковая лошадь. Но ещё в жеребячестве ему перекусили аорту и для скачек он непригоден. Скорее всего будет отправлен на мясо.

Так вот, сегодня Серого объезжали. Набросили уздечку, вывели из стойла. Похоже, что конь давненько не был на свободе, забил копытами, вырвался, забежал в сугроб, запутался в верёвке, повалился в снег.

– Бегом за ножом! – кричу.

– Зачем? – не понимают меня мои «подельники» с фермы.

– Верёвку перерезать. Если успеем. Или горло. Если не успеем.

Успели. Вскоре Серый подуспокоился. Позволил даже взобраться на себя. Но для приличия не очень настойчиво попробовал скинуть. Но, видимо, слишком много сил ушло, пока он катался по сугробу, запутавшись в верёвке.

Пытался вспомнить, когда я в последний раз забирался верхом на коня. Так и не вспомнил. Давно это было. В детстве.

18 декабря 2010 года (суббота).

Сегодня объезжали Цезаря – полутяжа, который не хотел впрягаться в сани. А когда впрячь всё-таки удалось, всё никак не хотел ехать туда, куда его заставляли. То встанет как вкопанный, то понесётся, как угорелый.