Стало известно о потерявших зрение из-за коронавируса пациентах

21.12.2020, 4:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые Университета Хофстра в Хемпстеде (штат Нью-Йорк) обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения, пишет Knowridge Science Report.

В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, страдающих COVID-19, развился кератит – воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит – гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока. Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, и, поскольку все они были связаны с инфекцией COVID-19, необходимо новое исследование, отмечают специалисты, передает РИА «Новости».

Из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий – потерял зрение. Всем участникам наблюдений было больше 60 лет.

Как сообщают ученые, эндофтальмит встречается очень редко, но может быть вызван вирусом. Симптомами инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения. Кроме того, переход кератита в эндофтальмит – очень редкое явление. Другое исследование показало только 27 случаев за 15 лет, когда у пациента развился эндофтальмит, вызванный кератитом.

Хотя вполне возможно, что кератит был связан с COVID-19, у ученых на данный момент очень мало информации, позволяющей предположить, что заболевание возникло именно из-за коронавируса.

Тем временем некоторые переболевшие коронавирусом женщины рассказали о наступлении преждевременной менопаузе после болезни.