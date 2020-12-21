МИД ответил Собчак на коллаж с Захаровой

21.12.2020, 4:20, Новости дня

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Министерство иностранных дел предложило выдать Ксении Собчак шапку как «лучшему СММ-волонтеру» за коллаж с официальным представителем МИД Марией Захаровой.

Ранее в соцсетях широкое обсуждение вызвал памятник «Аленке», установленный к 250-летию села Новая Аленовка. Пользователи отмечали мрачный вид женщины и громоздкость композиции. Собчак в своем Telegram-канале разместила фотографию официального представителя МИД с головой памятника.

Отвечая Собчак, МИД в своем Telegram-аккаунте написал: «Ксения, когда договаривались о том, что будете пиарить МИД, не думали, что получится так здорово!».

«Приклеить свою голову к телу Захаровой – гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А вам – первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз», – сыронизировали в дипломатическом ведомстве.

Ответ сопровождается фотографией вязаной белой шапки, на которой изображено высотное здание министерства. Рядом – подарочный мешочек с надписью «берегите голову».