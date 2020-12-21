На планете Нептун замечен странный шторм

21.12.2020, 4:06, Новости дня

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По словам астрономов, на удаленной от Солнца планете Нептун штормы возникают не часто. Однако они отличаются продолжительностью и огромной силой.

Вообще-то наблюдения затруднены тем, что Нептун плохо освещен. Поэтому приходится пользоваться данными мощного телескопа Hubble, а еще той весьма скудной информацией, которую удалось собрать по время пролета космического зонда «Вояджер».

На этот раз вихрь вел себя не так, как обычно, отмечают ученые. Сначала он спускался от полюса к экватору, но затем почему-то резко развернулся в обратную сторону. Обычно, оказавшись в нижних широтах, шторм рассеивается. Почему этого не произошло, исследователи пока сказать не могут. Впрочем, над разгадкой этой тайны ученые собираются хорошенько поработать.