 

На Меркурии обнаружен горячий лед

21.12.2020, 4:06, Новости дня
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Впервые астрономы заметили наличие водяного льда на Меркурии еще в 2012 году, когда к нему приблизилась автоматическая межпланетная станция.

По словам ученых, это весьма необычное явление. Целые глыбы водяного льда почему-то не тают при высокой температуре. Напомним, что Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Из-за этого температура его поверхности составляет плюс 400 градусов по Цельсию.

Ученые долго не могли понять, как в таких условиях образовался лед. По одной из последних версий, это случилось не в результате замерзания воды, а наоборот – из-за перегрева. Возможно, мы имеем дело с новым состоянием воды, которая в условиях другой планеты возникает после перегретого пара, предполагают ученые.



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