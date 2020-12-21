Мнение: Швеция сдалась

21.12.2020, 4:02, Разное

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Густав 16-й, монарх

Король Швеции Густав вызвал злорадство мировой прогрессивной общественности: на днях он публично призвал сограждан носить маски в транспорте и побольше «карантинить», а заодно, в лучших традициях советских партсобраний, публично покаялся – дескать, ай-яй-яй, «наша стратегия в борьбе с ковидом оказалась провальной». Как говорил ослик Иа-Иа, «жалкое, душераздирающее зрелище».

Даже не знаю, с чем сравнить. Наверно, это как если бы некий дон-жуан поставил перед собой задачу перетрахать абсолютно всех секс-работниц в знакомом борделе, долго и сосредоточенно трудился, двигаясь к заветной цели – и вот, когда осталась уже последняя непокрытая особь, он бы хлопнул себя по лбу – «черт, забыл!» – и достал из нагрудного кармана презерватив…

Нет, реально выглядит чрезвычайно глупо, как ни посмотри – причем и с точки зрения ковидобесов, и с точки зрения нормального разумного человека. Заставлять своих сограждан таскать маски еще был какой-то резон в самом начале неведомой «эпидемии», когда она, правда, уж совсем не походила ни на какую эпидемию, но о ней, по крайней мере, еще было совсем ничего не известно. Однако делать это сейчас, спустя почти год…?! Сейчас, когда уже совершенно очевидно то, о чем говорили грамотные специалисты весной: ни маски, ни карантины распространению бедового коронавируса практически нисколько не мешают.

Король Густав мог бы сравнить свою «безалаберную» Швецию хотя бы с той же Италией – где все как подорванные таскают маски уже больше полугода, чуть ли не с апреля, под угрозой конских штрафов. В итоге смертность в Италии – под 70 тысяч, в Швеции – 8 тысяч, в пересчете на 100 тысяч жителей – практически одинаковая. Или посмотрел бы на Бельгию: при почти той же численности населения смертность от ковида в 2 с лишним раза выше – а ведь в Бельгии не только повсеместные маски, там и «карантинят» по-жесткому почти все время «эпидемии» (последний почти концлагерный карантин они там устроили в октябре и длят до сих пор).

То есть все-таки оказались правы те «дураки, плохо слушающие Авторитетов», кто еще в самом начале безумия, в феврале, задавал «детские» вопросы типа «как же маска может удержать вирус, если вирус очень маленький и спокойно пройдет через поры любой маски»? «Специалисты» неустанно, в прессе и соцсетях, по телевизору и по радио, клеймили дураков позором и обмазывали дерьмом, говорили, что они «ничего не понимают» – однако практика, как известно, единственный критерий истины. Истина же в том, что вирус одинаково весело распространяется и в «масочных», и в «немасочных» странах – и сравнение Италии со Швецией тут образцовый кейс.

Видимо, как раз для того, чтобы как-то прикрыть неувязочку – «маски таскаем-таскаем, а толку что-то никакого нет» – сейчас почтеннейшей публике презентуют некую «новую разновидность супервируса», как бы «британскую»: премьер Джонсон тут давеча заявил, что именно в британские ученые (а кто ж еще?) на проклятом острове невезения якобы обнаружили «новую разновидность» коронавируса, которая «на 70% заразнее». Даты, понятно, никак не бьются: «новую разновидность» обнаружили «только что» и только как бы в Англии, а таскание масок не помогает никак уже полгода. Но это временная трудность, неловко будет только ближайший месяц – а потом уже публику приучат, и она станет послушно повторять – мол, «мы бы давно уже победили проклятый ковид, но вот беда – появилась новая, более заразная разновидность…» А когда она «появилась» – в декабре или августе – никто уж не упомнит такие детали.

Зачем же король Швеции прилюдно вылил на себя и своих как бы подданных ушат дерьма? Неужели это такая «забота»? Про заботу отвергаем сразу – ведь раньше он сидел тише воды, ниже травы. Скорее, это такая воспитательная мера (опять же вспомним практику советских партсобраний): виновный перед Партией должен был публично есть землю и подвергать себя «самокритике», заодно обязуясь отныне выполнять любые, самые дикие и дурацкие распоряжения Начальства. Чем больше унижения – тем лучше «воспитание».

На общем фоне Россия по-прежнему смотрится как «самый веселый барак» во всепланетном концлагере. Спасает, по всей видимости, извечный российский фатализм – «чему быть, того не миновать». Как ни странно – выходит, что в некоторых случаях фатализм позволяет сохранять достоинство. Отрицать коронавирус, как и скажем, терроризм, глупо; но можно хотя бы не ходить с постоянно раздвинутыми «для осмотра» ягодицами – это уже, как говорил покойный не от ковида Жванецкий, «большое послабление».