Мнение: Письмо: “Ангел с левого плеча”

21.12.2020, 3:50, Разное

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И вот это еще разбирайте сами.

Автор пишет, что постаралась перевести фокус на мужчину, но сама замечает, что локус ее остался внешним и со внешним локусом переводить фокус почти бесполезно. Это и правда так.

Все, что у нее получилось: она перестала так эгоцентрично креативить, но паровозить не перестала. Хотя и не видит этого совсем, приписывает мужчине. Покажите, где ее паровоз.

На фоне небольшой правки границ автора у мужика тоже стали вылезать баги, теперь очевидно, что он рыба, а не нерыба. Почему чем лучше ваши границы, тем заметней баги второго, если они есть, как думаете? По той же самой причине плюсы в дисбалансе часто выглядят рыбами-нерыбами, даже если рапаны.

Но в целом динамика в письме такая, что паровоз автора мчится впереди мужчины, который тоже гонит, и если она захочет вдруг затормозить, она сразу вылетит из красного поля, а если продолжит гнать как сейчас, уйдет при встрече вниз и в минус дисбаланса сразу.

Вот это второй момент рассмотрите, пожалуйста, подробней. И объясните, почему так получается у всех паровозов.

И нет, мужик не казанова, он КСЖ-рыба, типичный. И в любой момент его К станет Ж.

flowering_ivy

Доброе утро, уважаемая Эволюция,

Спасибо за разбор моего предыдущего письма. Это очень значимо для меня.

https://evo-lutio.livejournal.com/1306602.html

Спасибо Вам и Вашим комментаторам. Надеюсь, что продолжение этой истории подойдет для рубрики.

Герой моей истории написал мне буквально через 5-10 минут, как я отправила то письмо в рубрику. И у меня появился шанс сразу же попробовать измениться.

Главное, что я попыталась сделать – это начать вести себя проще, без всех этих ужимок и прыжков. Раз я как слон в посудной лавке, то чем спокойнее буду стоять, тем меньше посуды разобью.

И искреннее. Перед собой, в первую очередь.

На первый взгляд проще всего было с переносом фокуса на него. А вот с локусом, мне кажется, у меня так и не получилось. Я старалась напоминать себе, что думай, что ему может быть интересно, и давай, если есть. Но я чувствую, что с внешним локусом фокус на него – иллюзия. С внешним локусом фокус на него значит, что я смотрю, что у него есть интересное для меня.

Сложнее всего оказалось избавляться от скобочек. Как же я не покажу степень моих ценных эмоций: одна, две, три или даже пять.

Еще мне кажется, я сильнее косячу, когда он начинает сближать дистанцию. Мне с одной стороны приятно, с другой пугает, что это слишком. Сейчас я стараюсь не цепляться за это и просто отвечать с той позиции, которая мне комфортна.

По контексту истории нечего добавить, помимо диалога в первом письме и ниже было немного общения в день разбора письма. Там был такой момент, и я хотела бы уточнить, он Казанова?

Он: Н., я твой ангел

Он: Знакомься

Я: Ангел с левого плеча или с правого?)

Он: Ерунда

Он: Я один у тебя

Он: Нас посылают в тиндер

Он: Спасать заблудших

В пятницу утром он написал первым и спросил, где его «Доброе утро». Мы немного пообщались, потом я работала и вечером написала:

Я: Привет)) как прошла рабочая пятница?) Или ещё работаешь?

Он: Привет, ты соскучилась?

Я: Да)

Он: Я же сказал- ты моя радость

Я: )))

Он: Думаешь обо мне?

Я: Сейчас да)

Он: ))

Я: Так ты уже закончил работать?)

Я: Не отвлекаю?

Он: Нет, не отвлекаешь

Я: Кем ты сегодня работаешь, грузчиком, маляром или директором?)

Он: Я сегодня был хакером

Я: )))))

Я: Я знала, что в тебе ещё есть таланты)))

Он: Мне нужно пару сотен миллионов миллиардов деньгов для счастья

Я: Тут важно, каких леньгов)))

Я: Деньгов))

Он: Не

Я: Интересно, почему т9 правит д на л)))

Он: Не важно

Я: Почему не важно?)

Он: Потому что лучше поцеловать тебя

Я: Лучше чем что?)

Он: Чем разница курсовых отношений

Я: ))) да, поцелуи в принципе лучше разницы курсов))

Он: Но бабло…..

Я: Зло))

Он: Ты знаешь, сегодня я бы поцеловал тебя в ушко

Я: А завтра?

Он: У меня эротичное настроение

Я: Завтра..,

Он: Я бы

Он: Прям в подбородок

Я: Ух))

Он: И лизнул губы.. как бы случайно

Я: Я не знаю, что ответить тебе)

Он: Только не обижайся

Я: А ты соскучился?)

Он: Я думал о тебе

Я: ))

Я: Приятно)

Он: Правда

Я: Я верю

Он: Я очень искренний человек

Он: С этим не просто

Я: Устал сегодня?

Он: Знаешь, просто мёртв

Я: Хочешь обниму?

Он: Так?

Он: Хочу

Я: Обнимаю)

Он: Я обиделся

Я: Почему(?

Я: Прости((

Он: Всё хорошо

Он: Просто очень хочу тебя обнять

Он: Прижать к себе

Он: Почувствовать хруст твоих косточек)))

Я: 🙊

Он: И увидеть в глазах любовь)

Я: В тебе столько нежности))

Он: Да

Он: Всё достаётся псине

Я: Я глупость тогда сказала, прости(

Он: А я бы поцеловал тебя прям в верхнюю ость подвздошной кости ( правую)

Я: Даже не знаю где это))

Я: Но собаку ты и правда сильно любишь, я это так четко почувствовала, когда читала стих. Как будто я это ты)

Он: Даже гугл не знает где это

Я: Покажешь?)

Я: Как нибудь)

Он: Даааа

Я: ))

Он: Скажи

Он: Ты любишь мужчин, как понятие

Он: ?

Я: Наверное нет

Я: Просто зачем любить понятие мужчин?

Я: Я даже просто мужчин в целом не люблю

Я: Только некоторых, отдельных

Он: Раненая

Я: Не знаю

ОН: Мужа зарубила топором или…

Я: Я не умею обращаться с топором)

Он: Один раз всегда получается

Я: У меня ещё ни разу

Он: )))

Он: Моя девочка

Я: Видимо, у меня все впереди))

Он: Можешь покапризничать немного

Я: Хорошо

Он: Но если окажешься в полуметре от меня, будешь зацелована до обморока

Я: А если не дамся?)

Я: Не хочу в обморок

Он: Кости крепкие?

Я: Нет

ОН: Тогда сдавайся лучше

Он: Ибо будешь счастливой

Я: Обещаешь?)

Он: Да

Я: Хорошо

Он: Когда будем переходить к тактильному контакту… или хотя бы визуальному?

Я: Не знаю))

Я: Не сегодня))

Он: Боишься?

Я: ))) немножко

Он: Правильно

Он: Верхних остей подвздошной кости всего две

Я: И?)

Он: А рядом, меж ними

Он: Есть точка

ОН: Она же мишень всех здоровых мужчин

Я: Сердце?)

Он: Умничка

Он: Но нет

ОН: Хочешь поговорим об искусстве, у меня штаны порвутся скоро?

Я: Я могла бы завтра, но я тебя немного боюсь

Он: Я безобидный, правда

ОН: Буду ходить в метре от тебя

Я: Соцдистанйция?)

Он: Да

Я: Хорошо))

Он: Возьми топор

Я: У меня нет((

Он: Я тебе дам

Я: Он тяжёлый?

Он: Да

Я: ((

Он: Москвичка

Я: )))

Я: Мы слабые?

Он: Стервозные немного..,

Я: Сильного плеча не хватает

ОН: У меня есть

Он: Навалом

Я: )) хорошо

Я: Мне пора идти

Он: Давай, целую тебя воздухом

Я: Мурр)

Спасибо!