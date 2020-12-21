Мнение: Письмо: “Ангел с левого плеча”
21.12.2020, 3:50,
Разное
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И вот это еще разбирайте сами.
Автор пишет, что постаралась перевести фокус на мужчину, но сама замечает, что локус ее остался внешним и со внешним локусом переводить фокус почти бесполезно. Это и правда так.
Все, что у нее получилось: она перестала так эгоцентрично креативить, но паровозить не перестала. Хотя и не видит этого совсем, приписывает мужчине. Покажите, где ее паровоз.
На фоне небольшой правки границ автора у мужика тоже стали вылезать баги, теперь очевидно, что он рыба, а не нерыба. Почему чем лучше ваши границы, тем заметней баги второго, если они есть, как думаете? По той же самой причине плюсы в дисбалансе часто выглядят рыбами-нерыбами, даже если рапаны.
Но в целом динамика в письме такая, что паровоз автора мчится впереди мужчины, который тоже гонит, и если она захочет вдруг затормозить, она сразу вылетит из красного поля, а если продолжит гнать как сейчас, уйдет при встрече вниз и в минус дисбаланса сразу.
Вот это второй момент рассмотрите, пожалуйста, подробней. И объясните, почему так получается у всех паровозов.
И нет, мужик не казанова, он КСЖ-рыба, типичный. И в любой момент его К станет Ж.
flowering_ivy
Доброе утро, уважаемая Эволюция,
Спасибо за разбор моего предыдущего письма. Это очень значимо для меня.
https://evo-lutio.livejournal.com/1306602.html
Спасибо Вам и Вашим комментаторам. Надеюсь, что продолжение этой истории подойдет для рубрики.
Герой моей истории написал мне буквально через 5-10 минут, как я отправила то письмо в рубрику. И у меня появился шанс сразу же попробовать измениться.
Главное, что я попыталась сделать – это начать вести себя проще, без всех этих ужимок и прыжков. Раз я как слон в посудной лавке, то чем спокойнее буду стоять, тем меньше посуды разобью.
И искреннее. Перед собой, в первую очередь.
На первый взгляд проще всего было с переносом фокуса на него. А вот с локусом, мне кажется, у меня так и не получилось. Я старалась напоминать себе, что думай, что ему может быть интересно, и давай, если есть. Но я чувствую, что с внешним локусом фокус на него – иллюзия. С внешним локусом фокус на него значит, что я смотрю, что у него есть интересное для меня.
Сложнее всего оказалось избавляться от скобочек. Как же я не покажу степень моих ценных эмоций: одна, две, три или даже пять.
Еще мне кажется, я сильнее косячу, когда он начинает сближать дистанцию. Мне с одной стороны приятно, с другой пугает, что это слишком. Сейчас я стараюсь не цепляться за это и просто отвечать с той позиции, которая мне комфортна.
По контексту истории нечего добавить, помимо диалога в первом письме и ниже было немного общения в день разбора письма. Там был такой момент, и я хотела бы уточнить, он Казанова?
Он: Н., я твой ангел
Он: Знакомься
Я: Ангел с левого плеча или с правого?)
Он: Ерунда
Он: Я один у тебя
Он: Нас посылают в тиндер
Он: Спасать заблудших
В пятницу утром он написал первым и спросил, где его «Доброе утро». Мы немного пообщались, потом я работала и вечером написала:
Я: Привет)) как прошла рабочая пятница?) Или ещё работаешь?
Он: Привет, ты соскучилась?
Я: Да)
Он: Я же сказал- ты моя радость
Я: )))
Он: Думаешь обо мне?
Я: Сейчас да)
Он: ))
Я: Так ты уже закончил работать?)
Я: Не отвлекаю?
Он: Нет, не отвлекаешь
Я: Кем ты сегодня работаешь, грузчиком, маляром или директором?)
Он: Я сегодня был хакером
Я: )))))
Я: Я знала, что в тебе ещё есть таланты)))
Он: Мне нужно пару сотен миллионов миллиардов деньгов для счастья
Я: Тут важно, каких леньгов)))
Я: Деньгов))
Он: Не
Я: Интересно, почему т9 правит д на л)))
Он: Не важно
Я: Почему не важно?)
Он: Потому что лучше поцеловать тебя
Я: Лучше чем что?)
Он: Чем разница курсовых отношений
Я: ))) да, поцелуи в принципе лучше разницы курсов))
Он: Но бабло…..
Я: Зло))
Он: Ты знаешь, сегодня я бы поцеловал тебя в ушко
Я: А завтра?
Он: У меня эротичное настроение
Я: Завтра..,
Он: Я бы
Он: Прям в подбородок
Я: Ух))
Он: И лизнул губы.. как бы случайно
Я: Я не знаю, что ответить тебе)
Он: Только не обижайся
Я: А ты соскучился?)
Он: Я думал о тебе
Я: ))
Я: Приятно)
Он: Правда
Я: Я верю
Он: Я очень искренний человек
Он: С этим не просто
Я: Устал сегодня?
Он: Знаешь, просто мёртв
Я: Хочешь обниму?
Он: Так?
Он: Хочу
Я: Обнимаю)
Он: Я обиделся
Я: Почему(?
Я: Прости((
Он: Всё хорошо
Он: Просто очень хочу тебя обнять
Он: Прижать к себе
Он: Почувствовать хруст твоих косточек)))
Я: 🙊
Он: И увидеть в глазах любовь)
Я: В тебе столько нежности))
Он: Да
Он: Всё достаётся псине
Я: Я глупость тогда сказала, прости(
Он: А я бы поцеловал тебя прям в верхнюю ость подвздошной кости ( правую)
Я: Даже не знаю где это))
Я: Но собаку ты и правда сильно любишь, я это так четко почувствовала, когда читала стих. Как будто я это ты)
Он: Даже гугл не знает где это
Я: Покажешь?)
Я: Как нибудь)
Он: Даааа
Я: ))
Он: Скажи
Он: Ты любишь мужчин, как понятие
Он: ?
Я: Наверное нет
Я: Просто зачем любить понятие мужчин?
Я: Я даже просто мужчин в целом не люблю
Я: Только некоторых, отдельных
Он: Раненая
Я: Не знаю
ОН: Мужа зарубила топором или…
Я: Я не умею обращаться с топором)
Он: Один раз всегда получается
Я: У меня ещё ни разу
Он: )))
Он: Моя девочка
Я: Видимо, у меня все впереди))
Он: Можешь покапризничать немного
Я: Хорошо
Он: Но если окажешься в полуметре от меня, будешь зацелована до обморока
Я: А если не дамся?)
Я: Не хочу в обморок
Он: Кости крепкие?
Я: Нет
ОН: Тогда сдавайся лучше
Он: Ибо будешь счастливой
Я: Обещаешь?)
Он: Да
Я: Хорошо
Он: Когда будем переходить к тактильному контакту… или хотя бы визуальному?
Я: Не знаю))
Я: Не сегодня))
Он: Боишься?
Я: ))) немножко
Он: Правильно
Он: Верхних остей подвздошной кости всего две
Я: И?)
Он: А рядом, меж ними
Он: Есть точка
ОН: Она же мишень всех здоровых мужчин
Я: Сердце?)
Он: Умничка
Он: Но нет
ОН: Хочешь поговорим об искусстве, у меня штаны порвутся скоро?
Я: Я могла бы завтра, но я тебя немного боюсь
Он: Я безобидный, правда
ОН: Буду ходить в метре от тебя
Я: Соцдистанйция?)
Он: Да
Я: Хорошо))
Он: Возьми топор
Я: У меня нет((
Он: Я тебе дам
Я: Он тяжёлый?
Он: Да
Я: ((
Он: Москвичка
Я: )))
Я: Мы слабые?
Он: Стервозные немного..,
Я: Сильного плеча не хватает
ОН: У меня есть
Он: Навалом
Я: )) хорошо
Я: Мне пора идти
Он: Давай, целую тебя воздухом
Я: Мурр)
Спасибо!
Источник: Эволюция
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