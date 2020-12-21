 

Мнение: Время мутантов?

21.12.2020, 3:42, Разное
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Когда увидел фотографию памятника Алёнке в журнале freken_magda, подумал, что это фейк, что-то кто-то глумливо нафотошопил.

Мол, жила-была девочка Алёнка.

И вон что из этой девчушки выросло….

Оказалось, что не фейк и не фотошоп. Памятник Алёнке, действительно установили в Нововоронеже.

Пытаюсь понять, это Алёнка так мутировала? Или памятник создали и установили люди-мутанты, мягко говоря, с очень искаженным восприятием мира?

PS Переживаю, как бы шоколад «Алёнка» не стали выпускать в новой упаковке…

Источник: Ирек Муртазин



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