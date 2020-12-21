 

Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия наращивают торговлю

21.12.2020, 3:26, Новости дня
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Россия и Саудовская Аравия намерены довести объем товарооборота до 5 млрд долларов к 2024 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в королевство.

«С удовлетворением отмечу, что по итогам 2019 года взаимный товарооборот вырос на 58% – до 1,7 млрд долларов, а в январе-октябре 2020 года, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, продолжил позитивную динамику, увеличившись еще на 6% – до 1,4 млрд долларов в сравнении в тем же периодом прошлого года», – цитирует РИА «Новости» Новака.

Новак также отметил, что крупнейшая в мире по запасам и добыче нефти компания Saudi Aramco прорабатывает расширение сотрудничества с российскими энергокомпаниями, передает ТАСС.

«При этом энергетика сохраняет ключевую роль в сотрудничестве наших стран, обладая значительным потенциалом в области создания новых технологий добычи нефти и повышения нефтеотдачи, использования искусственного интеллекта и научного сотрудничества», – подчеркнул вице-премьер. «К примеру, в активной проработке находится расширение участия компании Saudi Aramco и ее отраслевых предприятий в энергетических проектах на территории России. Помимо прочего, перспективным остается развитие взаимодействия стран в атомной промышленности», – добавил он.

Накануне министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Новак сообщил, что РФ и Саудовская Аравия в первой половине 2021 года намерены подписать двустороннюю дорожную карту о торгово-экономическом сотрудничестве.



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